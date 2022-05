Stocks in News: Airtel, HDFC Bank, IOC, BPCL समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 18 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 18 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bharti Airtel, HDFC Bank, BPCL, TVS Motors, ITC, Lupin, RBL Bank, IOC, DLF, Aditya Birla Fashion and Retail, Arvind, Barbeque Nation, GIC Housing Finance, GMR Power, GTL, Indraprastha Gas, InterGlobe Aviation, JK Lakshmi Cement, LIC Housing Finance, Manappuram Finance, Route Mobile, Shyam Metalics, Westlife Developments जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. ITC, Lupin आज यानी 18 मई को ITC और Lupin जैसी दिग्गज कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी. इनके अलावा Aditya Birla Fashion and Retail, Arvind, Barbeque Nation, GIC Housing Finance, GMR Power, GTL, Indraprastha Gas, InterGlobe Aviation, Indian Overseas Bank, JK Lakshmi Cement, LIC Housing Finance, Manappuram Finance, Pidilite Industries, Route Mobile, Shyam Metalics और Westlife Developments के भी आज तिमाही नतीजे आएंगे. BPCL BPCL में सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि सरकार BPCL में 20-25 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोलियां आमंत्रित करने पर विचार कर रही है. Bharti Airtel Bharti Airtel का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर करीब 3 गुना बढ़ गया है. कंपनी को मार्च तिमाही में 2008 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में मुनाफा 759 करोड़ रुपये रहा था. टैरिफ हाइक के चलते ARPU भी बढ़ा है. कंपनी का रेवेन्यू 22 फीसदी बढ़कर 31,500 करोड़ रुपये हो गया है. ARPU 178 रुसये हो गया है जो दिसंबर तिमाही में 163 रुपये था. HDFC Bank मेरिल लिंच इंडिया इक्विटीज फंड मॉरीशस ने HDFC Bank के 3.86 लाख शेयरों को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए लगभग 51 करोड़ रुपये में बेच दिया है. बीएसई के पास उपलब्ध ब्लॉक डील के आंकड़ों के मुताबिक, मेरिल लिंच ने 1,306.15 रुपये की औसत कीमत पर 3,86,658 शेयर बेचे. RBL Bank RBL Bank ने कहा है कि उसने Basel III-कॉमप्लाएंट अनसिक्योर्ड और सबॉर्डिनेट टियर 2 बॉन्ड जारी करके 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 770 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. टियर 2 बॉन्ड जारी करने से बैंक का कुल कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो बढ़कर 17.85 फीसदी हो गया. IOC IOC का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 26.37 फीसदी घटकर 6645.72 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का रेवेन्यू 26.13 फीसदी बढ़कर 1,65,734.27 करोउ़ रुपये हो गया है. कंपनी के बोर्ड ने शेयरहोल्डर्स को 1:2 के रेश्यो में बोनस इश्यू देने का फैसला किया है. DLF DLF का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 16 फीसदी गिरकर 405 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू 9 फीसदी घटकर 1550 करोड़ रुपये रहा. पूरे फाइनेंशियल में कंपनी का मुनाफा 1500.86 करोड़ रहा, जबकि कुल इनकम 6137.85 करोड़ रुपये रही.

