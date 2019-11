Airtel: एयरटेल ने 14 नवंबर तक टाले Q2 नतीजे, AGR इश्यू बनी वजह; अब DoT से राहत की उम्मीद

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अपने तिमाही नतीजे घोषित करने की तारीख 14 नवंबर तक टाल दी है. कंपनी ने कहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) इश्यू की वजह से यह फैसला किया गया है. बता दें कि कंपनी को अपने दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा मंगलवार यानी आज ही करनी थी. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एयरटेल ने कहाकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर एजीआर मामले में अभी चीजें और स्पष्ट करने की जरूरत है.

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इश्यू के चलते एयरटेल कंपनी प्रबंधन ने निदेशक मंडल से सिफारिश की थी कि 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के ऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी 14 नवंबर तक टाल दी जाए. निदेशक मंडल ने प्रबंधन के इस सुझाव को मान लिया है. सुनील मित्तल की अगुवाई वाली कंपनी ने कहा कि वह दूरसंचार विभाग (DoT) से संपर्क कर रही है ताकि एजीआर को लेकर कुल राशि की जानकारी प्राप्त कर सके.

साथ ही इस फैसले की वजह से पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए उसका सहयोग मांग सके.

कंपनी ने कहा है कि अब वह दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को करेगी. कंपनी ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में एजेंडा में शामिल अन्य विषयों पर सामान्य तरीके से चर्चा होगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और अन्य दूरसंचार परिचालकों को सरकार को 1.4 लाख करेाड़ रुपये देने पड़ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दूरसंचार उद्योग को झटका लगा है जो पहले से अरबों डॉलर के कर्ज तथा ग्राहकों को बनाये रखने के लिये शुल्क कटौती युद्ध से जूझ रहे हैं. दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को गुरूवार को उस समय बड़ा झटका लगा था, जब उच्चतम न्यायालय ने उनसे करीब 92,000 करोड़ रुपये की समायोजित सकल आय की वसूली के लिए केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली.

सरकार ने संशोधित आय के आधार पर लाइसेंस शुल्क मद में भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और कई बंद हो चुकी दूरसंचार परिचालकों से 92,000 करोड़ रुपये की मांग की है. लेकिन स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, जुर्माना और ब्याज को जोड़ने के बाद वास्तविक भुगतान करीब 1.4 लाख करोड रुपये बैठेगा.

एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार दूरसंचार परिचालकों के ऊपर सभी देनदारी का नये सिरे से आकलन किया जाएगा. कुल राशि करीब 1.34 लाख करेाड़ रुपये है. यह 4-5 फीसदी ऊपर भी जा सकता है. लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क समेत भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपये की देनदारी बन रही है. वहीं वोडाफोन-आइडिया पर यह 40,000 करोड़ रुपये बैठेगा. जियो को केवल 14 करोड़ रुपये के आसपास देना पड़ सकता है. शेष राशि एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसे अन्य परिचालकों पर निकल सकती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.