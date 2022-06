Stock in News: Airtel, IDBI Bank, NTPC, Cipla समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 15 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Bharti Airtel, Asian Paints, NTPC, Engineers India, IDBI Bank, GR Infraprojects, Cipla, PNB Housing Finance, Dev Information Technology, IIFL Wealth Management और Pricol जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड जुटाने की अनुमति मिली है तो किसी को बड़ा कांट्रैक्ट मिला है. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Bharti Airtel Bharti Airtel ने Xstream मल्टीप्लेक्स की घोषणा करते हुए कहा कि यह मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स है. यह कंपनी की Xstream प्रीमियम पेशकश का एक विस्तार है, जिसने हाल ही में लॉन्च के 100 दिनों के भीतर 20 लाख ग्राहक बनाए थे. Asian Paints Asian Paints ने 18.84 करोड़ रुपये में वेदरसील फेनेस्ट्रेशन में 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. वेदरसील फेनेस्ट्रेशन अब कंपनी की सहायक कंपनी है. NTPC NTPC गुजरात में कावास सोलर प्रोजेक्ट में अपनी 15 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी का कमर्शियल आपरेशन शुरू करेगी. यह क्षमता राज्य के सूरत जिले के निकट कावास में स्थित 56 मेगावाट के कवास सोलर प्रोजेक्ट का हिस्सा है. Engineers India नायवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने अपने 1200 TPD लिग्नाइट से मेथनॉल परियोजना के लिए Engineers India को एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है. इस परियोजना के 2027 में शुरू होने की उम्मीद है. IDBI Bank IDBI Bank ने कहा है कि उसने 2 करोड़ रुपये से कम की रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वॉइंट (bps) की बढ़ोतरी की है. संशोधित दरें अलग अलग अवधि के डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, NRO और NRE टर्म डिपॉजिट के लिए 15 जून से प्रभावी होंगी. GR Infraprojects GR Infraprojects की सब्सिडियरी जीआर बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने NHAI के साथ कंसेशन एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया है. 1368 करोड़ रुपये की परियोजना में हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर राजस्थान में भारतमाला परियोजना चरण-1 में बांदीकुई के पास दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जयपुर तक 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है. Cipla Cipla और गैर-लाभकारी अनुसंधान और विकास संगठन ने दक्षिण अफ्रीका में HIV के साथ रहने वाले छोटे बच्चों के लिए बच्चों के अनुकूल 4-इन-1 एंटी-रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट शुरू किया है. इस कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट को Cipla और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव (DNDi) द्वारा विकसित किया गया है. PNB Housing Finance PNB Housing Finance ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉन्ड जारी कर 2000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दी है. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का 4000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने का प्लान है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.