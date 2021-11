Air Tickets in EMI: अब किस्तों में लीजिए हवाई यात्रा का टिकट, इस एयरलाइन ने दिया ऑफर

Air Tickets in Instalments: हवाई सफर के लिए अब महंगे टिकट का भार कम लगेगा क्योंकि इसका भुगतान किस्तों में भी कर सकते हैं. भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) ने आज 8 नवंबर को एक खास स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम के तहत यात्रियों के लिए एयर टिकट का पूरा पैसा एक बार में ही चुकाना जरूरी नहीं होगा. वे चाहें तो टिकट के पैसे अपनी सुविधा के हिसाब से तीन, छह या 12 किस्तों में बांटकर दे सकते हैं. खास बात यह है कि यात्रियों को इस ईएमआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल भी शेयर नहीं करना पड़ेगा.

स्पाइसजेट ने कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी कि नई दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट से सभी डोमेस्टिक फ्लाइट टर्मिनल एक और तीन से रवाना होंगी. जिन फ्लाइट्स का नंबर 8 से शुरू होगा, वे टर्मिनल तीन से उड़ान भरेंगी जबकि बाकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स टर्मिनल-1 से संचालित होंगी. अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सिर्फ टर्मिनल-1 से ही ऑपरेट होंगी.

