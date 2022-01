AGS Transact Technologies का IPO पहले दिन 88% सब्सक्राइब, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.32 गुना भरा

AGS Transact Technologies IPO: पेमेंट से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज (AGS Transact Technologies) के IPO को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस आईपीओ को इश्यू के पहले दिन यानी बुधवार को 88 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला है. BSE के आंकड़ों के मुताबिक, इस आईपीओ को पहले दिन 2,51,98,420 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जबकि ऑफर पर 2,86,74,696 शेयर है. रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) की कैटेगरी को 1.32 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जबकि नॉन -इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 1.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. यह साल 2022 का पहला आईपीओ है. AGS Transact Technologies ने मंगलवार को एंकर निवेशकों से 204 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) पर है. 680 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में निवेशक 21 जनवरी तक पैसे लगा सकते हैं. इस इश्यू के लिए 166-175 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक और जेएम फाइनेंशियल ऑफर के मैनेजर हैं.

यह एटीएम से जुड़ी सेवाओं से होने वाले रेवेन्यू के हिसाब से यह देश की दूसरी सबसे बड़ी और पेट्रोल पंपों पर पीओएस टर्मिनल्स लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है. इसमें पैसे लगाने को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स का रुख पॉजिटिव है और इस इश्यू को सब्सक्राइब की रेटिंग दी है.

AGS Transact Tech IPO की डिटेल्स

लॉट साइज 85 शेयरों का तय किया गया है यानी कि निवेशकों को प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से कम से कम 14875 रुपये का निवेश करना होगा . प्रति शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है.

. प्रति शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (QIB), 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित किया गया है.

शेयरों का अलॉटमेंट 27 जनवरी को फाइनल हो सकता है और इसकी लिस्टिंग 1 फरवरी के दिन हो सकती है.

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक और जेएम फाइनेंशियल इश्यू के लीड मैनेजर हैं. कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे.

कंपनी से जुड़ी डिटेल्स

एजीएस ट्रांजैक्ट में इंटीग्रेटेड ओमनी-चैनल पेमेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली देश की दिग्गज कंपनी है.

एटीएम से जुड़ी सेवाओं से होने वाले रेवेन्यू के हिसाब से यह देश की दूसरी सबसे बड़ी और पेट्रोल पंपों पर पीओएस टर्मिनल्स लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है.

इसका कारोबार न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों में भी फैला हुआ है.

यह कंपनी मुख्य रूप से तीन कारोबारी सेग्मेंट्स- पेमेंट सॉल्यूशन, बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और अन्य ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में कारोबार करती है.

31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने 2,21,066 मर्चेंट पीओएस, 17,924 पेट्रोलियम आउटलेट्स, 72 हजार एटीएम व सीआरएम, 461800 कैश बिलिंग टर्मिनल, 88,521 कलर डिस्पेंसिंग मशीन इंस्टॉल किए हैं. इसका कारोबार 4.46 लाख मशीन या कस्टमर टच प्वाइंट्स के जरिए 2200 शहरों व नगरों में है.

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कंपनी का शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) घटा है. वित्त वर्ष 2020 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 83.01 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था जबकि अगले ही वित्त वर्ष 2021 में इसका शुद्ध मुनाफा घटकर 54.79 करोड़ रुपये रह गया.

