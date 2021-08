AGS Transact Tech लाएगी 800 करोड़ का आईपीओ, चौथी बार सेबी के पास जमा किए हैं पेपर्स

AGS Transact Tech IPO: पेमेंट से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज ने बाजार से पूंजी जुटाने के लिए पेपर दाखिल किए हैं. एजीएस ट्रांजैक्ट ने 800 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए बाजार नियामक के प्रारंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं. हालांकि इस आईपीओ के तहत कोई भी नया शेयर नहीं जारी किया जाएगा. कंपनी द्वारा दाखिल ड्राफ्टे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के मुताबिक इशू के जरिए प्रमोटर और अन्य शेयरधारकों शेयरों की बिक्री करेंगे. कंपनी के प्रमोटर रवि बी गोयल ऑफर फॉर सेल के जरिए 792 करोड़ रुपये के शेयर की बिक्री करेंगे और अन्य शेयरधारक 8 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री करेंगे. आईपीओ के लिए लीड मैनेजर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक और जेएम फाइनेंशियल हैं और इसके इक्विटी शेयर बीएसई व एनएसई पर लिस्टेड होंगे.

यह पहली बार नहीं है, जब एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ ने लाने की कोशिश की हो. इससे पहले वर्ष 2018 में कंपनी ने सेबी के पास आईपीओ के जरिए 1 हजार करोड़ रुपये जुटाने के लिए पेपर दाखिल किए थे और इस प्रस्ताव को सेबी की मंजूरी भी मिल गई थी. हालांकि इसके बावजूद एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ नहीं लाया था. कंपनी 2015 में भी आईपीओ के जरिए 1350 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल किए थे. 2010 में भी कंपनी ने सेबी के पास पेपर जमा किए थे.

एजीएस ट्रांजैक्ट टेक देश में इंटीग्रेटेड ओमनी-चैनल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो बैंकों व कॉरपोरेट को डिजिटल व कैश से जुड़ी हुई सेवाएं उपलब्ध कराती हैं. यह एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन (सीआरएम) आउटसोर्सिंग और कैश मैनेजमेंट जैसी कस्टमाइज्ड प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराती है. इसके अलावा यह मर्चेंट सॉल्यूशंस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज और मोबाइल वैलेट्स जैसी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस भी उपलब्ध कराती है. मार्च 2021 तक कंपनी ने देश में 2,07,335 पेमेंट टर्मिनेल स्थापित किए हैं.

