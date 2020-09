2020 में निवेश के लिए बेस्ट स्मालकैप फंड, 10 साल में पैसा कर चुके हैं 4.5 गुना, चेक करें रिटर्न

Small-Cap Mutual Fund 2020: मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के अलोकेशन के नियमों में बदलाव के बाद स्मालकैप एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. सेबी के नए नियम के अनुसार मल्टीकैप के लिए कम से कम 25 फीसदी अलोकेशन स्मालकैप में करना जरूरी होगा. माना जा रहा है कि इससे आगे स्मालकैप में बड़ी खरीददारी होने वाली है. इससे स्मालकैप शेयरों में तेजी आएगी. इसका फायदा स्मालकैप फंड को भी मिलेगा जो अपना पैसा छोटी कंपनियों में लगाते हैं. वैसे भी स्मालकैप अभी आकर्षक वैल्युएशन पर हैं और इकोनॉमी में रिकवरी आने के साथ इनमें तेजी आने की उम्मीद है. ऐसे में हमने आपके लिए पिछले 10 साल के प्रदर्शन के आधार पर कुछ स्कीम का चुनाव किया है.

एमके ग्लोबल की रिसर्च के अनुसार नए नियम के बाद अब इन स्कीम को स्मालकैप में 28000 करोड़ की नई खरीददारी करनी होगी. वहीं इन्हें मिडकैप में 13500 करोड़ की खरीददारी करनी होगी. वहीं इन्हें लॉर्जकैप सेग्मेंट में करीब 41100 करोड़ की बिकवाली करनी होगी. ऐसा होने पर साफ है कि मिडकैप और स्मालकैप शेयरों में तेजी आएगी.

10 साल का रिटर्न: 16.69%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 4.68 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 32.73 लाख

कम से कम निवेश: 5,000 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 5,039 करोड़ (31 अगस्त, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.88% (31 अगस्त, 2020)

रस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: Elgi इक्यूपमेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, जेके सीमेंट, ब्लू स्टार, सिटी यूनियन बैंक

10 साल का रिटर्न: 15.24%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 4.13 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 28.69 लाख

कम से कम निवेश: 5,000 रुपये

कम से कम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 9,285 करोड़ (31 अगस्त, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.77% (31 अगस्त, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से ज्यादा

टॉप होल्डिंग: दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, क्रेडिट एसेस ग्रामीण, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, Affle (India)

10 साल का रिटर्न: 12.76%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.32 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 25.70 लाख

कम से कम निवेश: 500 रुपये

कम से कम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 5,149 करोड़ (31 अगस्त, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2% (31 अगस्त, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से ज्यादा

टॉप होल्डिंग: अतुल इंडस्ट्रीज, इप्का लैब, APL अपोलो ट्यूब, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आरती ड्रग्स

10 साल का रिटर्न: 10.69%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.76 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 23.20 लाख

कम से कम निवेश: 5,000 रुपये

कम से कम SIP: 1,000 रुपये

एसेट्स: 1667 करोड़ (31 अगस्त, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.18% (31 अगस्त, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: सेंचुरी प्लाईबोर्ड, जेके सीमेंट, शील फोम, हॉकिंस कूकर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी

(सोर्स: वैल्यू रिसर्च)

(नोट: हमने यहां फंड के प्रदर्शन के आधार पर जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले सलाह लें.)

