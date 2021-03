इंफोसिस-रिलांयस के बाद TVS Motor Company ने लिया बड़ा फैसला, एंप्लाई और उनके परिवार को लगवाएगी फ्री में Covid-19 Vaccine

दोपहिया और तीनपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी TVS Motor Company ने आज शनिवार 6 मार्च को एलान किया है कि वह अपने सभी कर्मियों और उनके नजदीकी पारिवारिक सदस्यों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएगी. इसके लिए कर्मियों को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा और कंपनी यह खर्च खुद वहन करेगी. कंपनी के इस फैसले के तहत देश भर में कंपनी के करीब 35 हजार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंप्लाई आएंगे.

टीवीएस मोटर से पहले भी कुछ कंपनियों ने इस तरह का फैसला लिया है. इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, कैपजेमिनी और एक्सेंचर ने भी ऐसा फैसला लिया है. इन कंपनियों ने एलान किया है कि वे अपने कर्मियों को अपने खर्चे पर कोरोना वैक्सीन लगवाएंगी.

टीवीएस मोटर कंपनी के एग्जेक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (ह्यूमन रिसोर्सेज) आर आनंदकृष्णन ने कहा कि कंपनी अपने कर्मियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को पूरा सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. आपातकालीन जरूरतों, डॉक्टर ऑन कॉल, कोविड-19 अवेयरनेस कम्युनिकेशन और मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए कंपनी अपने कर्मियो व उनके परिवार को सहारा दे रही है. आनंदकृष्णन ने कहा कि इस फैसले से कर्मियों व उनके परिवार के स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर कंपनी ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है.

दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में 16 जनवरी से शुरू हो चुका है. हालांकि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसके टीके लगाए गए. इस महीने की शुरुआत 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक लोगों और 45 वर्ष से अधिक के बीमार लोगों (कोमॉर्बिटीज से पीड़ित) को वैक्सीन के टीक लगाए जा रहे हैं. इंफोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायणमूर्ति और क्रिस गोपालकृष्णन और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक उन बिजनस लीडर्स में हैं जिन्हें यह टीका लगाया जा चुका है.

