Paytm Outlook: पेटीएम में निवेश पर 46% मुनाफे का शानदार मौका, आईपीओ प्राइस से 76% तक फिसलने के बाद अब तेजी का रूझान

Paytm Outlook: आईपीओ प्राइस के मुकाबले 76 फीसदी तक फिसलने के बाद पेटीएम के शेयर 24 फीसदी मजबूत हो चुके हैं और इसमें अभी भी 46% तेजी का रूझान दिख रहा है.

पेटीएम के शेयर पिछले साल 18 नवंबर को घरेलू मार्केट में लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग के दिन ही यह भारी डिस्काउंट के साथ बंद हुए थे.

Paytm Outlook: वैश्विक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गेन स्टैनले (Morgan Stanley) ने पिछले महीन पेटीएम (Paytm) के टारगेट प्राइस में कटौती की थी लेकिन अब इसमें तेजी का अनुमान लगाया है. पेटीएम का कारोबार पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2022 में शानदार रहा जिसके चलते अब मॉर्गन स्टैनले इसमें 46 फीसदी की तेजी का रूझान देख रही है. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया तो मार्गन स्टैनले ने पिछले महीने इसका टारगेट प्राइस घटाकर 935 रुपये फिक्स किया था और इसे ‘इक्वल वेट’ रेटिंग दिया. पेटीएम के भाव अभी बीएसई पर 641.65 रुपये हैं और मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक इसमें तेजी का रूझान है और निवेश के लिए 935 रुपये का टारगेट प्राइस कायम रखा है लेकिन अबकी बार अपसाइड में. Paytm का लोन डिस्बर्समेंट Q4FY22 में करीब 374 फीसदी बढ़ गया है. वहीं Q4 में एग्रीगेट लोन वैल्यू 417 फीसदी बढ़ी है. जिसके बाद शेयर को लेकर सेंटीमेंट मजबूत बने हैं. Paytm का शेयर 6% चढ़ा, लोन डिस्बर्समेंट 5 गुना बढ़ने से सेंटीमेंट बेहतर, आगे 870 रु जा सकता है भाव, क्या लगाएं पैसे? आईपीओ प्राइस से 76% फीसदी फिसल गए थे शेयर

पेटीएम के शेयर पिछले साल 18 नवंबर को घरेलू मार्केट में लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग के दिन ही यह भारी डिस्काउंट के साथ बंद हुए थे. लिस्टिंग के दिन यह 2150 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1,564.15 रुपये के भाव पर बीएसई पर बंद हुआ था यानी कि आईपीओ निवेशकों का पैसा पहले ही दिन 27 फीसदी घट गया. आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाया तो इसके शेयरों पर दबाव बढ़ा और इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 76 फीसदी नीचे 520 रुपये तक फिसल गया था. हालांकि अब यह चौथी तिमाही के नतीजों के चलते करीब 24 फीसदी मजबूत हो चुका है और अभी बीएसई पर 542.50 रुपये के भाव तक पहुंच चुका है. मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक आगे यह 935 रुपये तक पहुंच सकता है. Paytm बनेगी मुनाफे वाली कंपनी: विजय शेखर शर्मा

कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक दिन पहले ट्वीट कर कहा कि उन्हें यकीन है कि कंपनी ग्रोथ की योजनाओं पर बिना किसी तरह के कंप्रोमाइज किए अगल 6 तिमाही में EBITDA ब्रेकइवेन हासिल कर लेगी. उन्होंने कंपनी के अपडेट में कहा कि भले ही शेयर IPO के तहत इश्यू प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, Paytm की टीम इसे एक बड़ी और मुनाफे वाली कंपनी बनाने के लिए और साथ ही लॉन्ग टर्म शेयरहोल्डर वैल्यू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. शर्मा ने कहा कि मेरा स्टॉक ग्रॉन्ट मुझे तभी दिया जाएगा जब कंपनी का मार्केट कैप निरंतर आधार पर IPO के स्तर को पार कर जाएगा. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

