COVID-19: फिलहाल खुले रहेंगे दिल्ली के बाजार, गृह मंत्री अमित शाह की घोषणाओं के बाद ट्रेडर्स का फैसला

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित कदमों को देखते हुए दिल्ली के बाजार फिलहाल खुले रहेंगे. हालांकि, अगर कोरोना के कारण किसी बाजार में कोई चिंताजनक स्थिति बनती है तो बाजार के विषय में दुकानों के खुलने या ऑड-इवन व्यवस्था अथवा सप्ताह में चार दिन खुलने और 3 दिन दुकाने बंद करने या एक दिन छोड़ कर एक दिन खोलने के बारे में स्थानीय व्यापारी संगठन निर्णय ले सकते हैं. यह फैसला दिल्ली के व्यापारी नेताओं की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आज लिया गया, जिसमें लगभग 275 व्यापारी नेता शामिल थे.

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों और मेडिकल परीक्षण की दयनीय स्थिति पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उठाए गए कदमों से दिल्ली के व्यापारियों को बहुत उम्मीद है. राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की जबरदस्त किल्लत और इलाज के लिए परेशान लोगों की स्थिति को देखते हुए कैट ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे कोरोना के खिलाफ एक मजबूत चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया था और व्यापारियों की परेशानियों से अवगत कराया था.

खंडेलवाल ने कहा कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई थी और खास तौर पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि जुलाई तक दिल्ली में 5.32 लाख केस हो जायेंगे तो इसे लेकर न केवल व्यापारियों में बल्कि आम लोगों में भी कोरोना को लेकर भय व्याप्त हो गया था. खंडेलवाल ने संतोष व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समय रहते हस्तक्षेप किया, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संपर्क संक्रमण पर बारीक निगाह रखने, कोरोना परीक्षण को बढ़ाने के लिए घोषित कदम निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होंगे. साथ ही केंद्र सरकार की संयुक्त देखरेख में अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ने से कोविड19 रोगियों के लिए सुविधाओं में तेजी आएगी.

खंडेलवाल ने आगे कहा कि कुछ बाजारों ने 30 जून तक पूरी तरह से बंद रहने का पहले ही फैसला लिया हुआ है, कुछ बाजार वैकल्पिक दिनों में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ सप्ताह में 4 दिन काम करना चाहते हैं या ऑड इवन को अपनाया हुआ है. प्रत्येक थोक या खुदरा बाजार में ग्राहक प्रवाह के संदर्भ में अलग-अलग गतिशीलता है और प्रत्येक मार्केट को अपने हिसाब से बाजार में सुरक्षा के उपाय अपनाने हैं. इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यापारी संगठन अपनी बाजार की स्तिथि के हिसाब से समय से निर्णय लेगा.

