Nuvoco Vistas Listing: नुवोको विस्तास की फीकी शुरुआत से निवेशकों को मायूसी, नहीं मिला लिस्टिंग गेन का फायदा

Nuvoco Vistas Listing: Car trade Tech की फीकी लिस्टिंग के बाद आज 23 अगस्त को सीमेंट कंपनी Nuvoco Vistas Corporation की लिस्टिंग भी निवेशकों के लिए निराशाजनक रही. इसके शेयर आज घरेलू स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 17 फीसदी के डिस्काउंट पर लिस्ट हुए. कंपनी के शेयर 570 रुपये का इशू प्राइस की तुलना में बीएसई पर 17.37 फीसदी डिस्काउंट यानी 471 रुपये और एनएसई पर 485 रुपये यानी 14.91 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ. हालांकि इसके बाद इसमें तेजी आई और कारोबार शुरू होने के बाद अगले 15 मिनट में ही एनएसई पर 546 रुपये और बीएसई पर 547.15 रुपये के भाव पर पहुंच गए.

Nuvoco Vistas के 5000 करोड़ रुपये के आईपीओ को 1.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. 1500 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के लिए 560-570 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था और यह सब्सक्रिप्शन के लिए 9-11 अगस्त तक खुला था. नुवोको विस्टास क्षमता के मामले में देश की पांचवी और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है. इसके 11 सीमेंट प्लांट्स हैं जिसमें पांच इंटीग्रेड यूनिट्स, पांच ग्रिंडिंग यूनिट्स और एक ब्लेंडिंग यूनिट है. घरेलू प्रतिस्पर्धी कंपनियों की बात करें तो नुवोकी विस्टास की कंपीटिटर अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, बिरला कॉरपोरेशन, डालमिया भारत सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और वंडर जैसी क्षेत्रीय कंपनियां हैं.

ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म कारट्रेड टेक के शेयरों की 20 अगस्त को एनएसई और बीएसई पर लिस्टिंग हुई थी. 1689 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले इसके शेयर 1.22 फीसदी डिस्काउंट यानी 1599 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए थे. इसके आईपीओ को करीब 20 गुना अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन मिला था हालांकि खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा महज 2.75 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ था. कारट्रेड टेक के 2999 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 1585-1618 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया था और सब्सक्रिप्शन के लिए यह 9-11 अगस्त तक खुला था. इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी किया गया है और यह पूरा इशू 1,85,32,216 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का था.

