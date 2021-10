अमिताभ के बाद अब सलमान खान लेकर आ रहे हैं अपना NFT,Bollycoin.Com पर लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपना Non-fungible token यानी NFT लॉन्च करने का ऐलान किया है. अमिताभ बच्चन के बाद सलमान खान दूसरे बॉलीवुड एक्टर हैं, जो अपना NFT लॉन्च करने जा रहे हैं. सलमान खान ने ट्वीट कर कहा, “आ रहा हूं मैं, NFT लेके. सलमान स्टेटिक NFT@ Bollycoin पर आ रहा है. Stay tuned bhai log.”

Bollycoin.com के मुताबिक डिजिटल बॉलीवुड के डिजिटल कलेक्टबल्स Ethereum blockchain पर नीलाम होंगे. दुनिया भर के बॉलीवुड फैन इस पर अपने फेवरिट फिल्म और स्टार के NFT ले सकेंगे, उम्मीद है कि बॉलीवुड के और भी कलाकार और क्रिएटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा फैन्स से अपना संपर्क बनाएंगे. फैन टोकन, डिजिटल कलेक्टेबल्स और अवतार के जरिये ज्यादा से ज्यादा फैन्स से जुड़ने की कोशिश होगी. Bollycoin का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा बॉलीवुड NFT मार्केटप्लेस बन जाएगा. क्रिएटिव आइकनिक और एक्सक्लूसिव NFT के लिए यह फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स और सेलिब्रिटीज के साथ टाई-अप करेगी.

Aa raha hoon main, NFTs leke. Salman Khan Static NFTs coming on @bollycoin. Stay tuned, bhai log! https://t.co/auNNbccZJX ????#BollyCoin #NFTs #ComingSoon pic.twitter.com/u8ZWUSwuq0

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 13, 2021

Netflix सीरीज Squid Game ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक महीने से कम समय में 111 मिलियन दर्शकों ने देखा

NFT या Non-fungible token एक यूनिक आइडेंटिफायर ( Idendifier) है, जो किसी डिजिटल वस्तु के मालिकाना को क्रिप्टोग्राफिकली असाइन और साबित कर सकता है. डिजिटल आर्टवर्क के NFT लाखों डॉलर में बिके हैं . मोटे तौर पर NFT एक डिजिटल एसेट है जो किसी यूनिक फिजिकल या डिजिटल आइटम के मालिकाना को लिंक करता है. यह एसेट कोई पेंटिंग, रियल एस्टेट, म्यूजिक या वीडियो हो सकता है. एक तरह से कहें तो ये आज के जमाने की संग्रहणीय चीजें हैं. ये ऑनलाइन बेची या खरीदी जा सकती हैं . NFT बड़े ही सुरक्षित तरीके से ब्लॉकचेन पर रिकार्ड हो जाता है. यही टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी में भी इस्तेमाल होती है. इसका मतलब है कि अगर कोई पेंटिंग NFT है तो यह अपने आप में अकेली होगी. यह टेक्नोलॉजी इसकी नकल को मुश्किल बना देगी. असली पेंटिंग में छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी.

पिछले दिनों ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पहले ट्वीट का NFT 29 लाख डॉलर में नीलाम किया था. इसी तरह जब बॉलीवुड स्टार अपनी कोई चीज NFT के तौर पर बेचेंगे तो वह एक ही होगी. इसकी नकल नहीं होगी. इसी वजह से इसकी कीमत ज्यादा भी होगी. बाद में इस NFT की खरीद-बिक्री भी हो सकेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.