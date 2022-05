Aether Industries IPO: 800 करोड़ के इश्यू में निवेश का मौका, 642 रु का है शेयर, वैल्युएशन सस्ता है महंगा?

Check Aether Industries IPO’s price band and GMP here: ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Aether Industries के IPO का वैल्युएशन बेहतर दिख रहा है. कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है. कस्टमर बेस अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है.

Aether Industries IPO opens today: एथर इंडस्ट्रीज (Aether Industries) का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल रहा है.

Aether Industries IPO Open Today: स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी एथर इंडस्ट्रीज (Aether Industries) का आईपीओ आज से निवेश के लिए खुल रहा है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 610-642 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कंपनी का इस आईपीओ के जरिए 808 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है. यह आईपीओ 26 मई को बंद हो जाएगा. पहले कंपनी 757 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी करने वाली थी लेकिन प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के बाद अब इसका आकार घटाकर 627 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, प्रमोटर्स द्वारा 28.2 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत की जाएगी. बाजार में उठापठक के दौर में क्या आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए. सब्सक्राइब करने की सलाह ब्रोकरेज हाउस Angel One ने इश्यू में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Aether Industries के IPO का वैल्युएशन बेहतर दिख रहा है. कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है. FY19-21 के दौरान कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन CAGR 50 फीसदी और 75 फीसदी है. कंपनी का कसटमर बेस अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है. फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है और हायर रिटर्न आन इक्विटी इसे फेवरेबल बना रहा है. Ventura Securities ने भी अपर प्राइस बैंड पर इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि IPO के अपर प्राइस बैंड 642 रुपये पर Aether Industries 32.2X FY24 P/E पर प्राइस्ड है. फार्मा इंडस्ट्री में स्पेश्यिाएलिटी केमिकल्स के लिए ग्रोथ के बहुत ज्यादा मौके हें, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा. इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड एग्री और FMCG स्पेस में भी है. सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का भी फायदा इसे मिलेगा. Ventura Securities ने 18 महीने के लिए शेयर का टारगेट 797 रुपये रखा है. IPO के बारे में Aether Industries के आईपीओ का साइज 808 करोड़ रुपये है. इसेस मिलने वाले फंड का इस्तेमाल गुजरात के सूरत में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करने, कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए किया जाएगा. लॉट साइज 23 इक्विटी शेयरों का है. अपर प्राइस बैंड 642 रुपये के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,766 रुपये का निवेश करना होगा. किसके लिए कितना रिजर्व इश्यू साइज का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. जबकि 35 फीसदी रिटेन निवेशकों के लिए और शेष 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं. कंपनी के बारे में Aether Industries स्पेशियलटी केमिकल्स बनाती है. यह देश में कुछ केमिकल बनाने वाली इकलौती कंपनी है जैसे कि 4एमईपी, एमएमबीसी, ओटीबीएन, एन-ऑक्टिल-डी-ग्लूकामीन, डेल्टा-वलेरेक्टोन और बाइफेन्थ्रिन एल्कोहॉल. सितंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के पोर्टफोलियो में 22 प्रोडक्ट हैं जिनकी बिक्री 17 से अधिक देशों की 30 कंपनियां और 100 से अधिक घरेलू कंपनियों को की जाती हैं. फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) लगातार बढ़ा है. वित्त वर्ष 2019 में कंपनी को 23.33 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2020 में 39.96 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021 में 71.12 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 (दिसंबर 2021 तक) 82.91 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था. (Disclaimer: आईपीओ में निवेश को लेकर सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

