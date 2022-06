Aether Listing: एथर के शेयरों की कल लिस्टिंग, मुनाफे के लिए कैसे बनाएं स्ट्रैटजी

Aether Listing: स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी एथर इंडस्ट्रीज के शेयरों की कल लिस्टिंग है.

Aether Listing: स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी एथर इंडस्ट्रीज (Aether Industries) के शेयरों की कल (3 जून) लिस्टिंग है. 808 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के दम पर यह इश्यू 6.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इस इश्यू को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स भी पॉजिटिव हैं. लिस्टिंग पर मिल सकता है मुनाफा

एथर रसायन बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है जिसका आरएंडडी पर फोकस अधिक है. इसके अलावा यह देश में कुछ केमिकल बनाने वाली इकलौती कंपनी है जैसे कि 4एमईपी, एमएमबीसी, ओटीबीएन, एन-ऑक्टिल-डी-ग्लूकामीन, डेल्टा-वलेरेक्टोन और बाइफेन्थ्रिन एल्कोहॉल. कंपनी की बेहतर ग्रोथ की संभावना को देखते हुए स्वास्तिक इंवेस्टमार्ट के सीनियर एनालिस्ट आयुष अग्रवाल के मुताबिक इसके शेयरों की लिस्टिंग प्रीमियम भाव पर हो सकती है और लिस्टिंग के बाद लांग टर्म निवेशक अपना निवेश बनाए रख सकते हैं.

अनलिस्टेड शेयरों की खरीद-बिक्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फाउंडर अभय दोशी के मुताबिक कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए इसके शेयरों की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है. हालांकि प्रीमियम वैल्यूएशन यानी इश्यू महंगा होने और मौजूदा कमजोर मार्केट कंडीशन के चलते इसकी लिस्टिंग इश्यू प्राइस के मुकाबले 3-5 फीसदी प्रीमियम पर होने की संभावना है. Stock Tips: एक महीने में 11% मुनाफा कमाने का मौका, निफ्टी छू सकता है 16800 का लेवल 24-26 मई के बीच खुला था इश्यू

यह आईपीओ 24-26 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और इसका प्राइस बैंड 610-642 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. लॉट साइज 23 शेयरों का था. इस इश्यू में सबसे अधिक क्यूआईबी के लिए आरक्षित हिस्सा करीब 17.57 गुना सब्सक्राइब हुआ था. एनआईआई (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स) के लिए आरक्षित हिस्सा 2.52 गुना, खुदरा निवेशकों का 1.14 गुना और कर्मियों का 1.06 गुना सब्सक्राइब हुआ था. ओवरऑल यह हिस्सा 6.26 गुना सब्सक्राइब हुआ. इश्यू को लेकर ये थी एक्सपर्ट्स की राय कंपनी के बारे में डिटेल्स

Aether Industries स्पेशियलटी केमिकल्स बनाती है. यह देश में कुछ केमिकल बनाने वाली इकलौती कंपनी है जैसे कि 4एमईपी, एमएमबीसी, ओटीबीएन, एन-ऑक्टिल-डी-ग्लूकामीन, डेल्टा-वलेरेक्टोन और बाइफेन्थ्रिन एल्कोहॉल. सितंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के पोर्टफोलियो में 22 प्रोडक्ट हैं जिनकी बिक्री 17 से अधिक देशों की 30 कंपनियां और 100 से अधिक घरेलू कंपनियों को की जाती हैं.

कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इसका शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) लगातार बढ़ा है. वित्त वर्ष 2019 में कंपनी को 23.33 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2020 में 39.96 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021 में 71.12 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 (दिसंबर 2021 तक) 82.91 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

