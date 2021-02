ArecelorMittal के नए सीईओ होंगे आदित्य, लक्ष्मी मित्तल कंपनी में संभालेंगे अब यह जिम्मेदारी

दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में शुमार ArcelorMittal के चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के तौर पर आदित्य मित्तल को चुना गया है. आदित्य दिग्गज कारोबारी लक्ष्मी मित्तल के पुत्र हैं और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) हैं. वह अपने पिता लक्ष्मी मित्तल का स्थान लेंगे.लग्जमबर्ग स्थित कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक वर्तमान चेयरमैन और सीईओ लक्ष्मी मित्तल अब कंपनी के एग्जेक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे.

आर्सेलरमित्तल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज गुरुवार 11 फरवरी को प्रेसिडेंट, सीएफओ और आर्सेलरमित्तल यूरोप के सीईओ आदित्य मित्तल को सीईओ बनाने की घोषणा की. आदित्य मित्तल के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ.

लक्ष्मी मित्तल ने आर्सेलरमित्तल की स्थापना 1976 में की थी और अभी वह कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं. आदित्य मित्तल के चेयरमैन बनने के बाद वह एग्जेक्यूटिव चेयरमैन का पदभार संभालेंगे. अपनी इस नई भूमिका में भी लक्ष्मी मित्तल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीड करते रहेंगे और और सीईओ व मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर काम करेंगे. कंपनी ने बयान जारी कर यह जानकारी दी. वर्तमान सीएफओ आदित्य मित्तल के सीईओ बनने के बाद जेनुइनो क्रिस्टीनो को सीएफओ बनाया जाएगा. क्रिस्टीनो ने 2003 में कंपनी ज्वाइन किया था और 2016 से उनके पास फाइनेंस प्रमुख का पद है.

सीईओ के तौर पर अपने नाम की घोषणा पर आदित्य मित्तल ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी का सीईओ बनना उनके लिए सम्मान की बात है. आदित्य मित्तल ने कहा कि उनके पिता लक्ष्मी मित्तल ने आर्सेलरमित्तल को इंडोनेशिया में ग्रीनफील्ड रोलिंग मिल से दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग स्टील कंपनी बनाया है.

आदित्य मित्तल Wharton School of the University of Pennsylvania से ग्रेजुएट हैं. 2004 में आर्सेलरमित्तल के प्रेसिडेंट/सीएफओ का पद संभाला था. वह कंपनी के मैनेजमेंट बोर्ड में भी शामिल रहे. जनवरी 2008 में उन्हें यूरोपियन बिजनस लीडर ऑफ द फ्यूचर चुना गया था और नवंबर 2011 में उन्हें “40 under 40” में चौथे स्थान पर रखा गया था.

