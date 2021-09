Aditya Birla Sun Life AMC का कल खुलेगा IPO, ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Aditya Birla Sun Life AMC IPO: आदित्य बिरला ग्रुप की एएमसी इकाई आदित्य बिरला सन लाइफ AMC (Aditya Birla Sun Life AMC) का 2,768 करोड़ रुपये का IPO कल यानी 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. यह आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड और सन लाइफ एएमसी की जॉइंट वेंचर है जो आईपीओ के जरिये 3.88 करोड़ इक्विटी शेयर इश्यू करेगी. इस आईपीओ के लिए 695-712 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है. इसके तहत आदित्य बिरला कैपिटल 28.51 लाख और सन लाइफ एएमसी 3.6 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगा. आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का IPO इस सप्ताह शुक्रवार 1 अक्टूबर क सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. यह देश की सबसे बड़ी नॉन-बैंकिंग एफिलेटेड AMC है.

IPO से पहले आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का शेयर अनलिस्टेड क्षेत्र में 30-40 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है. यह पिछले सप्ताह के अंत में प्रति शेयर 50 रुपये के प्रीमियम से नीचे आ गया है. अनलिस्टेड और प्री-IPO शेयरों में काम करने वाली फर्म UnlistedArena के को-फाउंडर मनन दोशी के मुताबिक कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है. उन्होंने कहा कि आईपीओ से बहुत अधिक लिस्टिंग गेन की संभावना कम है लेकिन लंबी अवधि के निवेशक आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं.

निवेशक IPO के लिए 695 से 712 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में बोली लगा सकते हैं, इसके बाद 20 शेयरों के लॉट में बोली लगाई जा सकती है. 712 रुपये की ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए 14,240 रुपये निवेश करना होगा. आईपीओ के तहत कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा. यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है और इसके तहत वर्तमान शेयरधारक शेयरों की बिक्री करेंगे.

इश्यू के बाद, कंपनी में प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी मौजूदा 100% से घटकर 86.5% हो जाएगी, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़कर 13.5% हो जाएगी. आईपीओ का आधा हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए आरक्षित है, जबकि 35% खुदरा निवेशकों के लिए और 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित है. आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ने 30 जून, 2021 तक 2.94 लाख करोड़ रुपये का एसेट मैनेज किया है।

मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों ने कहा, “पोस्ट-इश्यू के आधार पर 20.27 रुपये के TTM एडजस्टेड EPS को ध्यान में रखते हुए, कंपनी 20,505 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ 35.13 के P/E पर सूचीबद्ध होने जा रही है. वहीं इसके समकक्ष HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ क्रमशः 49.99 और 38.61 के P/E पर कारोबार कर रहे हैं. विश्लेषकों ने इस IPO को ‘सब्सक्राइब’ रेटिंग दी है. उनका कहना है कि कंपनी भारत की सबसे बड़ी नॉन-बैंकिग एफिलेटेड एसेट मैनेजर है. इसके अलावा, कंपनी अपने समकक्षों की तुलना में उचित वैल्यूएशन पर उपलब्ध है. कंपनी से जुड़े जोखिमों में से एक बढ़ी हुई कंपटीशन है, जिससे निवेश पोर्टफोलियो के खराब प्रदर्शन के साथ-साथ बाजार हिस्सेदारी में कमी आ सकती है, जो AUM को प्रभावित कर सकती है.

(Article : Kshitij Bhargava)

