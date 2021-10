New IPO: Aditya Birla Sun Life AMC आईपीओ में निवेश का आज आखिरी मौका, दो दिन में 100% सब्सक्राइब हुआ इश्यू, ग्रे मार्केट में इतना लुढ़क गए भाव

Aditya Birla Sun Life AMC IPO: आदित्य बिरला ग्रुप की एएमसी इकाई आदित्य बिरला सन लाइफ एएमएसी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज आखिरी मौका है. यह आईपीओ 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और दो दिनों में यह इश्यू 1.08 गुना सब्सक्राइब हो चुका है. सबसे अधिक खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा सब्सक्राइब हुआ है. खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है. आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के 2,768.26 करोड़ रुपये के शेयरों की लिस्टिंग 11 अक्टूबर को हो सकती है. सफलतापूर्वक लिस्टिंग के बाद यह एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की लीग ज्वाइन कर लेगा. शेयरों का अलॉटमेंट 6 अक्टूबर को फाइनल हो सकता है.

प्राइमरी मार्केट की बात करें तो इसके शेयरों के प्रीमियम भाव में गिरावट आ रही है. 23 सितंबर को आईपीओ प्राइस के मुकाबले यह 70 रुपये के प्रीमियम भाव पर था जो 30 सितंबर को गिरकर महज 20 रुपये रह गया. ग्रे मार्केट में 712 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले यह 732 रुपये के भाव पर है.

