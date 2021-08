Adi Godrej गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पद से देंगे इस्तीफा, छोटे भाई नादिर गोदरेज को दी जिम्मेदारी

दिग्गज उद्योगपति आदि गोदरेज जल्द ही गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Godrej Industries Limited) के चेयरमैन का पद से इस्तीफा दे देंगे. इसके अलावा वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं रहेंगे. हालांकि 79 वर्षीय आदि, गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन और गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एमिरेट्स का पद संभालेंगे. उनके छोटे भाई नादिर गोदरेज कंपनी के नए चेयरमैन होंगे. कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि नादिर गोदरेज 1 अक्टूबर से चेयरमैन पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे. कंपनी ने रेगुलेटर को दी गई जानकारी में बताया है कि नादिर गोदरेज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद भी संभालते रहेंगे.

आदि गोदरेज ने अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए कहा कि यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात है कि उन्होंने 4 दशक तक कंपनी में काम किया.बोर्ड ने जो समर्थन और गाइडेंस मुझे दिया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा, “मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जोश, जबरदस्त प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल करने में मदद की. मैं अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स, शेयरहोल्डर्स, निवेशकों और बिजनेस कम्यूनिटीज का उनके योगदान के लिए धन्यवाद कहता हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अच्छे साल आगे आने वाले हैं. मैं नादिर और अपनी टीम को इस रोमांचक सफर के लिए बधाई देता हूं. ”

गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जो अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के जरिये कंज्यूमर गुड्स (Godrej Consumer Products), रियल एस्टेट ( Godrej Properties), एग्रीकल्चर, केमिकल और दूसरे सेक्टरों में सक्रिय है. ये कंपनियां 18 देशों में बिजनेस कर रही हैं. आदि गोदरेज ने 4 अगस्त को ऐलान किया था कि वह ग्रुप के एफएमसीजी इकाई गोदरेज कंज्यूर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बोर्ड से हट जाएंगे. उनकी बेटी निसाबा गोदरेज 2017 से ही कंपनी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

