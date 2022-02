Trending Stocks Today: आज Adani Wilmar, TVS Motor, Airtel, NALCO समेत इन स्टॉक में रहेगा एक्शन, कमाई के लिए रखें नजर

हाल फिलहाल में कुछ कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं या जारी करने जा रहे हैं. जिन कंपनियों के नतीजे बेहतर रहे या बेहतर रहने का अनुमान है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते आज उनमें से कुछ के स्टॉक में हलचल रहने की उम्मीद है.

कुछ शेयर ऐसे हैं, जिनको कॉरपोरेट अर्निंग के चलते सपोर्ट मिल रहा है. (image: pixabay)

Stocks in News Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. बाजार में लगातार 3 दिन से दबाव देखने को मिल रहा है. हालांकि इस दौरान कुछ शेयर ऐसे हैं, जिनको कॉरपोरेट अर्निंग के चलते सपोर्ट मिल रहा है. हाल फिलहाल में कुछ कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए हैं या जारी करने जा रहे हैं. ऐसे में जिन कंपनियों के नतीजे बेहतर रहे या बेहतर रहने का अनुमान है, पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते आज उनमें से कुछ के स्टॉक में हलचल रहने की उम्मीद है. अगर आप इंट्राडे में किसी बेहतर स्टॉक की तलाश में हैं तो इन एक्शन वाले शेयरों पर नजर रख सकते हैं. आज के कारोबार में जो स्टॉक फोकस में रहेंगे, उनमें से Adani Wilmar, TVS Motor Company, Bharti Airtel, NALCO, Jindal Stainless, Castrol India, MM Forgings प्रमुख हैं. अच्छी कमाई के लिए इनपर नजर रख सकते हैं. Adani Wilmar आज यानी 8 फरवरी को शेयर बाजार में Adani Wilmar लिस्ट होगी. कंपनी ने IPO के लिए इश्यू प्राइस 230 रुपवये तय किया है. Adani Wilmar ब्रॉन्डेड एडिबल आयल और फूड सेग्मेंट में लीडिंग कंपनियों में शामिल है. एफएमसीजी सेक्टर में पहले से कंपनी की प्रेजेंस मजबूत है. TVS Motor Company आटो कंपनी TVS Motor ने दिसंबर तिमाही में 288.3 करोड़ रुपयक का मुनाफा हासिल किया है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 265.6 करोड़ का मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू 5,391.4 से बढ़कर 5,706.4 करोड़ रुपये हो गया है. Bharti Airtel आज टेलिकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी Airtel अपने नतीजे पेश करने जा रही है. कंपनी का मुनाफा और ओवरआल प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है. टैरिफ हाइक का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है. कंपनी फंड जुटाने के लिए बैठक भी करने जा रही है. NALCO NALCO के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. इस दौरान कंपनी का मुनाफा 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है. कंपनी को 830.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 239.7 करोड़ का मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू 2378.7 करोड़ से बढ़कर 3773.2 करोड़ हो गया है. Jindal Stainless कंपनी का मुनाफा दिसंबर तिमाही में डबल से ज्यादा बढ़ गया है. इस दौरान कंपनी को 371.8 करोड़ का मुनाफा हुआ जो एक साल पहले की समान तिमाही में 151.6 करोउ़ रुपये था. कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 3451.9 करोड़ से बढ़कर 5368.4 करोड़ रुपये रहा है. Castrol India कंपनी का दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ा है. कंपनी को Q3FY22 में 758.1 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में 582.9 करोड़ का मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 4192.1 करोड़ रहा. बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 2996.9 करोड़ रहा था. MM Forgings MM Forgings के लिए भी दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. मुनाफा करीब करीब डबल हो गया है. कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 29.4 करोड़ का मुनाफा हासिल किया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 15.6 करोड़ था. कंपनी का रेवेन्यू 223 करोउ़ से बढ़कर 293.1 करोड़ हो गया है. आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे आज 8 फरवरी को कुछ बड़ी और छोटी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही हैं. इनमें Bharti Airtel, IRCTC, Bata, Jindal Steel & Power, Bajaj Electricals, Ajmera Realty, Aster DM Healthcare, Data Patterns (India), Escorts, Godrej Consumer Products, Granules India, Gujarat Gas, Indraprastha Gas, Jammu & Kashmir Bank, JK Paper, Mahanagar Gas, NCC, NMDC, RITES, और Tata Teleservices (Maharashtra) प्रमुख हैं.

