Stocks in News: Adani Wilmar, Titan, Kotak Bank, Tata Steel समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज शेयर बाजार में कुछ स्टॉक फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

आज यानी 4 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 4 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Adani Wilmar, Titan Company, Kotak Mahindra Bank, Tata Steel, JSW Energy, Voltas, Britannia Industries, Tata Consumer Products, ABB India, Adani Green Energy, CarTrade Tech, Adani Total Gas, Havells India, Deepak Nitrite, Rain Industries, Aptech जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Adani Wilmar अडानी ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी Adani Wilmar ने McCormick Switzerland GMBH से कोहिनूर (Kohinoor) समेत कई फेमस ब्रॉन्ड खरीद लिए हैं. कंपनी ने 3 मई को इस खरीदारी का एलान किया. हालांकि यह डील कितने की हुई है, इसका खुलासा नहीं किया गया है. इस सौदे के बाद Adani Wilmar को कोहिनूर बासमती चावल के साथ-साथ देश में कोहिनूर ब्रॉन्ड के मसालों और मील पोर्टफोलियो में शामिल ‘रेडी टू कुक’ और ‘रेडी टू ईट’ के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे. साथ ही इससे बासमती चावल के कारोबार में कंपनी की स्थिति मजबूत होगी. Titan Company टाटा ग्रुप की कंपनी Titan Company का मुनाफा वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 7.2 फीसदी बढ़कर 491 करोड़ रुपये रहा है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू 2 फीसदी बढ़कर 7276 करोड़ रुपये रहा है. EBITDA 1.6 फीसदी घटकर 782 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्जिन में 40 bps की गिरावट रही और यह 10.7 फीसदी रहा. Kotak Mahindra Bank आज यानी 4 मई को Kotak Mahindra Bank मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने जा रहा है. इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों के भी आज नतीजे आएंगे. इनमें Tata Consumer Products, ABB India, Adani Green Energy, CarTrade Tech, Adani Total Gas, Equitas Small Finance Bank, Havells India, Deepak Nitrite, Laxmi Organic, Rain Industries और Aptech शामिल हैं. Tata Steel Tata Steel ने Q4FY22 में 9835.12 करोड़ रुपये का कंसो मुनाफा हासिल किया है जो सालाना आधार पर 37 फीसदी ज्यादा है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू 39 फीसदी YoY बढ़कर 69,323.50 करोड़ रुपये हो गया है. Tata Steel India ने सालाना आधार पर 34 फीसदी ग्रोथ दर्ज की, जबकि यूरोप बिजनेस ने 53 फीसदी की ग्रोथ हासिल की. कंपनी ने 10:1 रेश्यो पर स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की. JSW Energy JSW Energy का मुनाफा मार्च तिमाही में 8 गुना बढ़ गया है. पावर जेनरेशन कंपनी ने मार्च तिमाही में 864.3 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया. EBITDA 79 फीसदी चढ़कर 1131.8 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का रेवेन्यू मार्च तिमाही के दौरान 55.5 फीसदी बढ़कर 2440.7 करोड़ रुपये हो गया. Voltas Voltas ने हांगकांग बेस्ड हाईली इंटरनेशनल के साथ ज्वॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है. हाईली इंटरनेशनल, शंघाई हाईली (ग्रुप) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. कंपनी रूम एयर-कंडीशनर के लिए इन्वर्टर कम्प्रेसर, इन्वर्टर कम्प्रेसर के लिए मोटर और उनके संबंधित पुर्जों की डिजाइन, निर्माण, सेल्स व सर्विसेज करेगी. Britannia Industries Britannia Industries का मुनाफा मार्च 2022 तिमाही में सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 378 करोड़ रुपये रहा है. परिचालन से आने वाला रेवेन्यू 13.4 फीसदी बढ़कर 3,550.5 करोड़ रुपये और EBITDA 8.8 फीसदी बढ़कर 550 करोड़ रुपये हो गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.