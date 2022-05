Adani Wilmar में कभी लोअर तो कभी अपर सर्किट, 177% रिटर्न मिल चुका है रिटर्न, बेच दें या बने रहें?

Adani Wilmar Limited Share Price Today: अडानी ग्रुप के Adani Wilmar के शेयर में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है. इसमें कभी लोअर सर्किट तो कभी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है.

Adani Wilmar IPO Date, Price, GMP, Review, Details: ब्रॉन्डेड एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी Adani Wilmar के शेयरों में आज तेजी है. (reuters)

Adani Wilmar Share Price Today: ब्रॉन्डेड एडिबल ऑयल और पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनी Adani Wilmar के शेयरों में आज 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है. यह शेयर आज 637 रुपये पर पहुंच गया जो 17 मई को 606 रुपये पर था. हालांकि यह रिकॉर्ड हाई 878 रुपये से अभी भी 28 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. 28 अप्रैल के बाद से शेयर में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है. इसमें कभी लोअर सर्किट तो कभी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है. कंपनी के मार्केट कैप में भी तेजी से गिरावट आई है. ऐसे में शेयर को लेकर निवेशक कनफ्यूज हैं. उन्हें शेयर लिस्ट होने के महज 3.5 महीनों में 177 फीसदी रिटर्न मिल चुका है. ऐसे में शेयर बेचकर मुनाफा कमा लें या इसमें अभी बने रहें. शेयर में क्यों है बने रहने की सलाह ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर अभी होल्ड करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि ब्रॉन्डेड एडिबल ऑयल और पैकेज्ड फूड में Adani Wilmar मजबूत मार्केट लीडर कंपनी है. कंपनी को इस सेक्टर में हेल्दी प्रतियोगिता का भी फायदा मिल रहा है. फिलहाल कंपनी अपने सभी तीनों बिजनेस सेग्मेंट में अच्छा कर रही है. कंपनी के पास ‘Fortune’ जैसे मजबूत ब्रॉन्ड हैं. सप्लाई चेन मजबूत होने का भी फासदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY22-24E तक कंपनी का रेवेन्यू, EBITDA और PAT CAGR 9 फीसदी, 24 फीसदी और 35 फीसदी रह सकता है. हालांकि रॉ मटेरियल की कीमतों में हायर वोलेटिलिटी और पैकेज्ड फूड्स की स्केलिंग में फेल होना रिस्क प्वॉइंट भी है. ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस 550 रुपये दिया है जो करंट प्राइस से कम है. Airtel का शेयर दे सकता है 25% रिटर्न, इन वजहों से बन सकता है टेलिकॉम सेक्टर का विनर निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा Adani Wilmar के शेयरों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग इसी साल 8 फरवरी को हुई थी. कंपनी ने आईपीओ के लिए स्टॉक प्राइस 230 रुपये तय किया था, जबकि BSE पर यह 221 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ है. लेकिन बाद में इसमें तेजी आती गई. 28 अप्रैल 2022 को यह शेयर 878 रुपये के भाव पर पहुंच गया, जो शेयर के लिए रिकॉर्ड हाई है. रिकॉर्ड हाई की बात करें तो इसमें निवेशकों ने 282 फीसदी तक रिटर्न हासिल किया. रिकॉर्ड ​हाई के बाद भारी उठा-पठक 878 रुपये का रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद यह शेयर 17 मई यानी मंगलवार को 606 रुपये पर बंद हुआ. हालांकि आज 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ यह शेयर 637 रुपये पर आ गया है. 28 अप्रैल से 10 मई तक इसमें लगातार कमजोरी देखने को मिली. 11 मई को शेयर में फिर अपर सर्किट लगा. हालांकि उसके बाद भी इसमें भारी उतार चढ़ाव है. कंपनी का मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ से घटकर 83 हजार करोड़ से कम रह गया है. शेयर में बड़ी तेजी के पीछे क्या थी वजह पिछले दिनों शेयर में तेजी के पीछे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच जंग था. इससे दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में तेजी आई. यूक्रेन सूरजमुखी जैसे तिलहन का सबसे बड़ा निर्यातक है. वहीं सोयाबीन की भी उस रीजन में अच्छी खासी खेती होती है. दूसरी ओर इंडोनेशियाई पाम तेल निर्यात प्रतिबंध और मलेशियाई निर्यात पर टैक्स से आयल सप्लाई को लेकर चुनौतियां बढ़ गईं. इस पूरी समस्या के चलते भारत में खाद्य तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं. इससे Adani Wilmar को फायदा हुआ है. जिससे कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए. (Disclaimer: स्टॉक पर विचार या होल्ड की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

