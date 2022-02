Adani Wilmar के शेयरों में तीन दिनों में 73 फीसदी का उछाल, खरीदें, बेचें या बने रहें, एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह

तेज रैली के दम पर Adani Wilmar उन कंपनियों के ग्रुप में शामिल हो गया है, जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपये है.

अडाणी विल्मर (Adani Wilmar) के शेयर की कीमत तीन दिनों में 73 फीसदी बढ़कर गुरुवार को 381.80 रुपये हो गई.

अडाणी विल्मर (Adani Wilmar) के शेयर की कीमत तीन दिनों में 73 फीसदी बढ़कर गुरुवार को 381.80 रुपये हो गई. यह शेयर 230 रुपये प्रति शेयर के अपने इश्यू प्राइस से 66 फीसदी चढ़ा है. इस तेज रैली के दम पर अदाणी विल्मर उन कंपनियों के ग्रुप में शामिल हो गया है, जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपये है. एनालिस्ट्स का कहना है कि आईपीओ निवेशक मौजूदा स्तरों पर स्टॉक में मुनाफा बुक कर सकते हैं. Banking Stocks to Buy: ये 3 बैंक स्टॉक दे सकते हैं 53% तक रिटर्न, 100 रु से कम है कीमत, चेक करें CMP और टारगेट क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के VP और रिसर्च हेड रवि सिंह ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से कहा, “शेयर में गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि अडाणी विल्मर लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक लगता है.” सिंह ने यह भी कहा कि निवेशक मीडियम टर्म में 450-480 रुपये के टारगेट के लिए गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं. अडाणी विल्मर ने आईपीओ के जरिए 3,600 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस आईपीओ को 17 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था.

अडाणी विल्मर अहमदाबाद की अडाणी एंटरप्राइजेज और सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल की ज्वाइंट वेंचर हैं जिसमें दोनों ही ग्रुप की आधी-आधी हिस्सेदारी है. यह एक एफएमसीजी फूड कंपनी है जो खाने का तेल, गेहूं का आटा, चावल, दाल और चीनी जैसी रसोई के सामानों की बिक्री करती है.

टिप्स 2 ट्रेड्स के को-फाउंडर और ट्रेनर एआर रामचंद्रन ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को बताया, “शानदार लिस्टिंग और शेयरों में उछाल के बावजूद हमारा मानना ​​है कि निवेशकों को अडाणी विल्मर में मुनाफावसूली करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ओवरवैल्यूड लगता है. आने वाले महीनों में बेहतर रिटर्न के लिए निवेशक इस शेयर में 275-290 के स्तर के पास फिर से एंट्री कर सकते हैं.”

एंजेल वन के AVP-मिड कैप अमरजीत मौर्य ने कहा कि 382 रुपये के CMP पर, स्टॉक 62.2x TTM PE पर कारोबार कर रहा है, जो अन्य एफएमसीजी कंपनियों के अनुरूप है, जिससे इसमें तेजी की थोड़ी गुंजाइश है. मौर्य ने आगे कहा, “इसलिए, हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देते हैं.” (Article: Surbhi Jain)

