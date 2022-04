IPO Market: Adani Wilmar, Paras Defence बने बादशाह, 1 साल में 30% शेयर सुपरहिट, 8 में 2 गुना से 4 गुना रिटर्न

बीते 1 साल की बात करें तो बाजार की उठापठक के बाद भी करीब 60 फीसदी आर्अपीओ ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. इनमें से 30 फीसदी ने 50 फीसदी या इससे ज्यादा रिटर्न ​दे दिए.

LIC के IPO के साथ प्राइमरी मार्केट में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है.

IPO Market Performance Before LIC Issue: एक बार फिर प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज हो गई है. अगले महीने के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा चर्चित और अबतक देश का सबसे बड़ा LIC का IPO खुलने जा रहा है. इस हफ्ते भी बाजार में 2 नए इश्यू खुले हैं. इस साल अबतक 6 कंपनियों की बाजार में लिस्टिंग हुई है. हालांकि बीते 1 साल की बात करें तो पिछले साल अप्रैल से अबतक बाजार में कुल 53 कंपनियों के शेयर लिस्ट हुए हैं. बाजार की उठापठक के बाद भी इनमें से करीब 60 फीसदी ने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. इनमें से 30 फीसदी शेयरों ने 50 फीसदी या इससे ज्यादा, जबकि 15 से 16 फीसदी ने 100 फीसदी या इससे ज्यादा रिटर्न दिए. ये शेयर बने बाजार के बादशाह Adani Wilmar के शेयर ने इश्यू प्राइस की तुलना में अबतक 263 फीसदी रिटर्न दिया है. यह शेयर 8 फरवरी 2022 को लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 230 रुपये की तुलना में 274 रुपये पर लिस्ट हुआ. जबकि अभी शेयर का भाव 835 रुपये है. Paras Defence के शेयर ने इश्यू प्राइस की तुलना में अबतक 293 फीसदी रिटर्न दिया है. यह शेयर 1 अक्टूबर 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 175 रुपये की तुलना में बंपर प्रीमियम के साथ 475 रुपये पर लिस्ट हुआ. जबकि अभी शेयर का भाव 689 रुपये है. इनमें भी 100% से ज्यादा रिटर्न 23 नवंबर 2021 को लिस्ट होने वाले Latent View के शेयर ने इश्यू प्राइस की तुलना में अबतक 123 फीसदी रिटर्न दिए हैं. 29 जुलाई 2021 को लिस्ट होने वाले Tatva Chintan के शेयर ने इश्यू प्राइस से 114 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि Clean Science की लिस्टिंग 19 जुलाई 2021 को हुई थी और इसमें अबतक इश्यू प्राइस से 112 फीसदी रिटर्न मिला है. Sona BLW ने इश्यू प्राइस से 125 फीसदी रिटर्न दिया है. इसकी लिस्टिंग 14 जून 2021 को हुई थी. Macrotech Dev की लिस्टिंग 19 अप्रैल 2021 को हुई थी और इसने इश्यू प्राइस की तुलना में 105 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि 7 अप्रैल 2021 को लिसट होने वाले Barbeque Nat ने अबतक 141 फीसदी रिटर्न दिया है. 16 शेयरों ने 50% से ज्यादा रिटर्न दिए 1 साल के दौरान लिस्ट होने वाले 53 में से 16 शेयर ऐसे रहे हैं, जिन्होंने निवेशकों को 50 फीसदी से लेकर 293 फीसदी तक रिटर्न दिया है. इनमें वे शेयर भी शामिल हैं, जिनका रिटर्न 100 फीसदी से ज्यादा है. वहीं करीब 60 फीसदी इश्यू निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न देने वाले रहे. जबकि 40 फीसदी में फ्लैट या निगेटिव रिटर्न मिला है.

