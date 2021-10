New IPOs: जल्द आ रहे हैं इन 6 कंपनियों के IPO, क्या निवेशकों को मालामाल करेंगे ये नए शेयर

New IPOs: IPO में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है. पिछले सप्ताह बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने छह कंपनियों को IPO के लिए मंजूरी दी है. राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व वाली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस (Star Health Insurance), ई-कॉमर्स ब्रांड नाइका (Nykaa) और अडाणी समूह की FMCG इकाई अडाणी विल्मर (Adani Wilmar) कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें पिछले सप्ताह आईपीओ के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है.

इसके अलावा, पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज (Penna Cement Industries), लेटेंट व्यू एनालिटिक्स (Latent View Analytics) और सिगाची इंडस्ट्रीज (Sigachi Industries) को भी सेबी ने ऑब्जरवेशन लेटर जारी कर दिया है, जिससे उनके लिए फंड जुटाने का रास्ता साफ हो गया है. इस तरह, पिछले सप्ताह सेबी ने कुल 6 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दी है. हालांकि अभी 52 कंपनियों को ऑब्जरवेशन लेटर जारी किया जाना बाकी है. किसी भी कंपनी के लिए IPO लाने से पहले सेबी का ऑब्जर्वेशन लेटर हासिल करना जरूरी होता है.

ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली स्टार्टअप कंपनी Nykaa ने इस साल अगस्त में आईपीओ के लिए अपने पेपर्स सबमिट किए थे. Nykaa के आईपीओ में 525 करोड़ के फ्रेश इक्विटी जारी किए जाएंगे, वहीं कंपनी के प्रमोटर्स 4.31 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के ज़रिए बेचेंगे. बेचने वाले शेयरधारकों में प्रमोटर संजय नायर फैमिली ट्रस्ट और टीपीजी ग्रोथ IV, लाइटहाउस इंडिया फंड III, लाइटहाउस इंडिया III एम्पलाई ट्रस्ट, योगेश एजेंसीज एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, JM फाइनेंशियल एंड इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, सुनील कांत मुंजाल, हरिंदरपाल सिंह बंगा और इंद्र बंगा समेत दूसरे निवेशक शामिल हैं. टोटल इश्यू में से 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशल बायर्स (QIB) के लिए रिज़र्व है. मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों ने कहा कि इस आईपीओ से 3,500 से 4,000 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है.

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व वाले स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने इस साल जुलाई में सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे. कंपनी आईपीओ के ज़रिए 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाना चाहती है. इसमें इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू और मौजूदा शेयरहोल्डर्स व कंपनी के कुछ प्रमोटरों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है. बिग बुल के पास स्टार्ट हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के 7.68 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, जो कि 14% हिस्सेदारी है. इश्यू का 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित होगा.

अडाणी समूह का FMCG ब्रांड आईपीओ के जरिए बाजार से 4,500 करोड़ रुपये जुटाना चाहता है. अडाणी समूह और सिंगापुर स्थित विल्मर के बीच एक ज्वाइंट वेंचर अडाणी विल्मर का गठन 1999 में किया गया था. यह फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाना पकाने के तेल के साथ-साथ चावल और चीनी जैसे कई अन्य खाद्य उत्पाद बेचता है.

