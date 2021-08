Adani Wilmar को लगा झटका , सेबी ने फिलहाल 4500 करोड़ का IPO रोका

सेबी ( SEBI) ने दिग्गज उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी Adani WilmarLtd ( AWL) का 4500 करोड़ रुपये का आईपीओ फिलहाल रोक दिया है. सेबी ने इसकी कोई वजह नहीं बताई है. कंपनी ने आईपीओ के लिए शुरुआती दस्तावेज 3 अगस्त को दाखिल किया था. सेबी की वेबसाइट पर अपलोड की गई 13 अगस्त की सूचना में कहा गया है कि अडानी विलमार का आईपीओ के Observation को जारी करने पर फिलहाल रोक है. सेबी के Observation जारी करने का मतलब कंपनी को आईपीओ की प्रक्रिया आगे बढ़ने की है.

अडाणी विल्मार अडाणी ग्रुप और सिंगापुर की विल्मर की ज्वाइंट वेंचर हैं जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी है. इस कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी और यह फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाना पकाने वाला तेल और चावल व चीनी जैसे अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री करती है. इसके अलावा यह साबुन, हैंडवाश और हैंड सैनिटाइजर की भी बिक्री करती अडाणी विल्मार का सालाना टर्नओवर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है जिसमें 24 हजार करोड़ रुपये एडिबल ऑयल बिजनेस से हैं और अब इसने एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है.

नियामकीय फाइलिंग में अडाणी एंटरप्राइजेज ने अडाणी विल्मार लिमिटेड की ओर से सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करने की जानकारी दी है. आईपीओ के तहत 4500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इस फंड का इस्तेमाल मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार, नई फैसिलिटीज के सेट अप, कर्ज चुकता करने, अधिग्रहण और निवेश और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

