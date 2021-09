अडाणी ट्रांसमिशन और एचडीएफसी लाइफ समेत इन स्टॉक्स में भारी निवेश की संभावना, कल FTSE Index होगा रीबैलेंस

हर छह महीने पर एफटीसीई इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है और इसे कल 17 सितंबर को किया जाएगा. इसका सबसे अधिक फायदा अडाणी ट्रांसमिशन (Adani Transmission), हटसन एग्रो प्रॉडक्ट (Hatsun Agro Product) और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life Insurance) को सबसे अधिक फायदा मिलने की उम्मीद है यानी कि सबसे अधिक फंड इनफ्लो इनमें हो सकता है. एडेलवेइस अल्टरनेटिव रिसर्च के एक नोट में अभिलाष पगरिया ने लिखा है कि अडाणी ट्रांसमिशन में 11.6 करोड़ डॉलर (850 करोड़ रुपये) और हटसन एग्रो में 11 करोड़ डॉलर (808 करोड़ रुपये) का इनफ्लो हो सकता है.

FTSE (फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज) रसेल लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप से की एक सब्सिडियरी है जो एक्सचेंजों को मेंटेन करती है. यह एक साल में दो बार इंडेक्स को रीबैलेंस करती है. इसके तहत एफटीसीई के कांस्टिटुएंट्स के वेट को विभिन्न पैरामीटर्स पर पिछले कुछ महीनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बदला जाता है.

एफटीसीई छमाही रीबैलेंस के अलावा कल शुक्रवार 17 सितंबर को अमेरिकी के विजडमट्री इंडिया अर्निंग्स इंडेक्स में भी सालाना रीकांस्टीट्यूशन यानी पुनर्गठन होगा. इंडिया ऑयल, वेदांता, जिंदल स्टील एंड पॉवर और इंफोऐज में इनफ्लो होने का अनुमान है. इन स्टॉक्स में 1.92 करोड़ डॉलर तक का इनफ्लो हो सकता है. इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज बढ़ सकता है. इसके विपरीत एडेलवेइस अल्टरनेटिव रिसर्च के मुताबिक एचडीएफसी, इंफोसिस, टीसीएस, हिंडालको, गेल और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के वेटेज में गिरावट आ सकती है.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

