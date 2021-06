Adani Group के शेयरों में अचानक क्यों आई 20% तक गिरावट? जानिए निवेशकों के लिए क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह

Adani Group Stocks: देश और एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स Gautam Adani के नेतृत्व वाले Adani Group के स्टॉक्स ने सोमवार के कारोबार की शुरुआत में लोअर सर्किट छू दिया. अडाणी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट की प्रमुख वजह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की एक कार्रवाई है. एनएसडीएल ने तीन विदेशी फंड्स (फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स) अलबुला इंवेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इंवेस्टमेंट फंड के खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिनकी अडाणी ग्रुप की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है. इस कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक होने पर आज अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर 20 फीसदी की गिरावट के साथ 1,254 रुपये तक लुढ़क गए. अडाणी पोर्ट्स में 19 फीसदी और अडाणी पॉवर, अडाणी ग्रीन, अडाणी टोटल गैस, अडाणी ट्रांसमिशन में 5-20 फीसदी तक की गिरावट आ गई.

गौतम अडाणी हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हैं. इस साल उनकी नेटवर्थ में 4320 करोड़ डॉलर (3.17 लाख करोड़ रुपये) की बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते उनकी नेटवर्थ 7700 करोड़ डॉलर (5.64 लाख करोड़ रुपये) की हो गई. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडाणी इस समय दुनिया के 14वें सबसे अमीर शख्स हैं.

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनएसडीएल ने जिन तीन एफपीआई खातों को फ्रीज किया है, उनके पास अडाणी ग्रुप की चार कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपये के शेयर्स हैं. प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के मुताबिक बेनेफिशियल ओनरशिप की पूरी जानकारी नहीं दी गई है जिसके चलते यह कार्रवाई हुई है. ये खाते पिछले महीने के अंत तक यानी 31 मई से पहले फ्रीज किए गए थे. इन खातों के फ्रीज होने के चलते ये अडाणी ग्रुप के शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर सकते हैं. ये सभी खाते मॉरीशस के हैं.

अडाणी ग्रुप की कंपनियों के स्टॉक्स पिछले एक साल में जबरदस्त तरीके से निवेशकों को रिटर्न दिया है जिसने पूंजी बाजार नियामक सेबी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. जून 2020 से अडाणी एंटरप्राइजेज 857 फीसदी, अडाणी ट्रांसमिशन 625 फीसदी, अडाणी ग्रीन 234 फीसदी, अडाणी पॉवर 275 फीसदी बढ़ गए. वहीं अडाणी ग्रुप की नई कंपनी अडाणी टोटल गैस इस साल अब तक 324 फीसदी तक बढ़ चुका है. एंजेल ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च एसोसिएट यश गुप्ता के मुताबिक अडाणी ग्रुप स्टॉक्स को टी2टी (ट्रेड टू ट्रेड) की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है यानी कि अब इनमें इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं की जा सकेगी. गुप्ता ने भाव गिरने पर या अपनी होल्डिंग्स को एवरेज करने से निवेशकों को बचने की सलाह दी है.

