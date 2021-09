अडाणी ग्रुप मध्य प्रदेश में करेगा सरकारी पावर ट्रांसमिशन कंपनी का अधिग्रहण, 1200 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडाणी (Gautam Adani) का कारोबारी समूह जल्द ही मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और उनका संचालन करने वाली केंद्र सरकार की एक अहम कंपनी का अधिग्रहण कर लेगा. अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (ATL) को इस अधिग्रहण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र (LOI) मिल गया है. भारत सरकार के स्वामित्व वाली इस कंपनी एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-2 लिमिटेड के अधिग्रहण का सौदा 1200 करोड़ रुपये में हो रहा है. अडाणी ग्रुप की कंपनी ने यह डील टैरिफ आधारित नीलामी के जरिए हासिल की है.

कंपनी की तरफ से इस बारे में जारी बयान में बताया गया है कि “अडाणी समूह की कंपनी ATL को REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL) द्वारा स्थापित एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-2 लिमिटेड के अधिग्रहण का लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिल गया है.” REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड भारत सरकार की नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है. यानी अधिग्रहित की जा रही कंपनी एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-2 लिमिटेड भी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, जिस पर जल्द ही अडाणी ग्रुप का नियंत्रण हो जाएगा.

अडाणी समूह की कंपनी ATL को इस सौदे के जरिए मध्य प्रदेश में 35 साल तक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव का अधिकार मिल जाएगा. राज्य के 18 जिलों में करीब 850 सर्किल किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें और 220 किलोवाट और 132 किलोवाट क्षमता वाले कई एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं. 1200 करोड़ रुपये के इस सौदे के जरिए पूर्वी मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूती मिलने का दावा किया जा रहा है.

अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड (ATL) देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है. जिसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 18,800 सर्किट किलोमीटर में फैला है. इसमें 13,200 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स चालू हालत में हैं, जबकि 5600 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण हो रहा है. यह कंपनी मुंबई में लगभग 30 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक बिजली पहुंचाने का काम भी करती है.

