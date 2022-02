Asia’s Richest Man: गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे, बने एशिया के सबसे दौलतमंद, दुनिया के अमीरों में टॉप 10 में शामिल

Asia’s Richest Man: दिग्गज कारोबारी गौतम अडाणी (Gautam Adani) एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं. उन्होंने मार्केट पूंजी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस (Reliance) के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को पछाड़ यह उपलब्धि हासिल की है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडाणी 8850 करोड़ डॉलर (6.61 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं. मुकेश अंबानी 8790 करोड़ डॉलर (6.56 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ अडाणी से एक स्थान नीचे यानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स दुनिया के टॉप 500 अमीरों की सूची है. यह सूची हर दिन अपडेट होती है. Minda Industries 8% टूटा, सस्ते भाव पर निवेश का मौका, मिल सकता है 23% रिटर्न, एक्सपर्ट क्यों हैं बुलिश इस साल Adani की बढ़ी संपत्ति तो Ambani की घटी

गौतम अडाणी की संपत्ति इस साल 1200 करोड़ डॉलर (89.6 हजार करोड़ रुपये) बढ़ी है जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 207 करोड़ डॉलर (15.45 हजार करोड़ रुपये) कम हुई है. अंबानी की कंपनी रिलायंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है. इसके अलावा रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में भी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से विस्तार कर रही है. वहीं गौतम अडाणी देश के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर अडाणी ग्रुप के फाउंडर हैं. इसके अलावा अडाणी देश में कोयले के सबसे बड़े कारोबारी हैं. अंबानी के साथ-साथ अडाणी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. Tesla के मालिक Musk दुनिया के सबसे अमीर शख्स

ब्लूमबर्ग के अमीरों की सूची में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी टेस्ला (Tesla) के सीईओ सबसे ऊपर हैं. एलन मस्क (Elon Musk) 23.5 हजार करोड़ डॉलर (17.55 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं. दूसरे स्थान पर 18.3 हजार करोड़ डॉलर (13.67 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ अमेजन के संस्थापक जेफ बेजॉस (Jeff Bezos) हैं. दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE के चेयरमैन और चीफ एग्जेक्यूटिव बर्नार्ड अर्नाल्ट नेटवर्थ के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से आगे हैं. अर्नाल्ट 16.8 हजार करोड़ डॉलर (12.56 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में तीसरे और गेट्स 12.9 हजार करोड़ डॉलर (9.63 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं. दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट Elon Musk (23500 करोड़ डॉलर) US

Jeff Bezos (18300 करोड़ डॉलर) US

Bernard Arnault (16800 करोड़ डॉलर) फ्रांस

Bill Gates (12900 करोड़ डॉलर) US

Larry Page (12400 करोड़ डॉलर) US

Sergey Brin (11900 करोड़ डॉलर) US

Warren Buffett (11500 करोड़ डॉलर) US

Steve Ballmer (10800 करोड़ डॉलर) US

Larry Ellison (9950 करोड़ डॉलर) US

Gautam Adani (8850 करोड़ डॉलर) भारत

