नजारा टेक्नोलॉजी: भारत की पहली गेमिंग टेक कंपनी लाएगी IPO, राकेश झुनझुनवाला ने किया है निवेश

Nazara Technologies To Bring IPO: नजारा टेक्नोलॉजी भी जल्द शेयर बाजार में लिस्ट होने की योजना बना रही है. यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली भारत की पहली गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी होगी. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नजारा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास संबंधित डॉक्युमेंट्स जमा कराए हैं. बता दें कि नजारा भारत की सबसे बड़ी गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनियों में से एक है. इस कंपनी में भारत के जाने माने निवेशक और अरबपति राकेश झुनझुनवाला ने भी निवेश किया है.

नजारा में राकेश झुनझुनवाला के अलावा प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, टार्टल एंटरटेनमेंट जैसे दूसरे निवेशकों ने भी पैसा लगाया है. बता दें कि फिस्कल ईयर 2019 में नजारा टेक्नोलॉजीज का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 183 करोड़ रुपये था, जबकि साल 2018 में कंपनी ने 180 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ड्रॉफ्ट पेपर के मुताबिक, नजारा टेक्नोलॉजी के पब्लिक ईश्यू के तहत 5,543,052 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और इडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के IPO को मैनेज करेंगे.

नजारा टेक्नोलॉजी के फाउंडर नितीश मित्रसेन हैं जिन्होंने कंपनी की स्थापाना 2000 में की थी. नजारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्रिकेट चैंपनियनशिप, छोटा भीम, मोटा पतलू सीरीज जैसे गेम के लिए जानी जाती है. इसकी सब्सिडियरी कंपनी नोडविंग गेमिंग पूरे देश में तमाम गेमिंग इवेंट का आयोजन करती है. भारत, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट जैसे करीब 60 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है.

गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया स्पेस में पैठ बढ़ाने के लिए कंपनी ने कई गेमिंग कैटगरीज में कई अधिग्रहण किए हैं.कंपनी का प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन बिजनेस, फ्रीमियम बिजनेस और Esports बिजनेस सहित कई कंटेंट श्रेणियों को होस्ट करता है. स्मार्टफोन गेमिंग में नाजारा टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ साल में लाखों ग्राहकों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है.

