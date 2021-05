राकेश झुनझुनवाला की टॉप पिक्स में SBI शामिल, कोरोना संकट में इन शेयरों पर लगाया दांव

Rakesh Jhunjhunwala Top Picks: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. पीएसयू बैंक के अलावा वह कमोडिटी साइकिल पर भी बुलिश हैं. सरकारी बैंकों में भी स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) का शेयर उनकी पहली पसंद है. राकेश झुनझुनवाला ने मनीकंट्रोल से इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं. उनका कहना है कि वह भारतीय बाजार को लेकर भी बेहद पॉजिटिव हैं और निवेश कर रहे हैं.

भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि सरकारी बैंकों की एसेट क्वालिटी सुधर रही है. उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं. आगे सरकारी बैंकों में अच्छा डिपॉजिट होता दिख सकता है. इनमें ऐसे करने की पूरी क्षमता भी है.

राकेश झुनझुनवाला ने एसबीआई और केनरा बैंक में निवेश किया है. क्रेडिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर दांव लगाते हुए उनका कहना है कि मेरा मानना है कि ट्रेडिशनली भारत में क्रेडिट ग्रोथ टू जीडीपी रेश्यो 1.25 -1.50 है. क्रेडिट ग्रोथ जो अभी 6-7 फीसदी पर दिखाई दे रही है वह जल्द ही 15 फीसदी पर जा सकती है.

राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि पीएसयू बैंकों में एसबीआई उनकी टॉप पिक्स है. इसका मैनेजमेंट बेहतर है. कर्ज देने की क्षमता मजबूत है. अगर किसी को 5000 करोड़ रुपये के कर्ज की जरुरत है तो वह एसबीआई की तरफ ही रुख करेगा. बैंक का रिटेल कारोबार भी मजबूत है और इसकी सब्सियडरी भी काफी अच्छा काम कर रही हैं. भारत की कोई भी कंपनी या बैंक एसबीआई के रिटेल और म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्युएशन का मुकाबला नहीं कर सकता.

राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि कमोडिटी स्टॉक में भी संभावनाए दिख रही हैं. इनमें टाटा स्टील और JSW स्टील में उनका निवेश है. उनकस मानना है कि अगले 5 साल में कमोडिटी साइकिल जारी रहेगा. कमोडिटी स्टॉक का वैल्यूएशन भी आकर्षक है.

राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि उन्होंने फार्मा, टेलीकॉम, स्टील और बैंक सेक्टर में निवेश बढ़ाया है. टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सन फार्मा रिसर्च कंपनी, केनरा बैंक और SBI में निवेश किया है.

