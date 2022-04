ACC: कमजोर नतीजों के बाद भी शेयर में आई तेजी, ब्रोकरेज ने दी Buy रेटिंग, क्यों बेहतर रिटर्न मिलने की है उम्मीद

चौथी तिमाही में एनर्जी की बढ़ती कीमतों के चलते ACC का मुनाफा घटा है. हालांकि नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बुलिश हैं.

मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आज सीमेंट कंपनी के शेयर ACC में तेजी देखने को मिल रही है. (image: pixabay)

ACC Stock Price: मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आज सीमेंट कंपनी के शेयर ACC में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. आज शेयर करीब 5 फीसदी मजबूत होकर 2154 रुपये के भाव पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को यह 2057 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं. चौथी तिमाही में एनर्जी की बढ़ती कीमतों के चलते ACC का मुनाफा घटा है. हालांकि नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बुलिश हैं. उनका कहना है कि कंपनी का मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहा है. अदर आपरेटिंग इनकम भी बेहतर रही है. आगे कंपनी को कास्ट कंट्रोल और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान का फायदा मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में करंट प्राइस से 23 फीसदी तक अपसाइड की उम्मीद जताई है. कैपेसिटी एक्सपेंशन का मिलेगा फायदा ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आगे ACC का सेंट्रल इंडिया में कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का प्लान है, जिसका फायदा मिलेगा. कंपनी ने कास्ट कंट्रोल के भी उपाय किए हैं. कंपनी को उम्मीद है कि उसके द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव के चलते 100-150 रु/t तक कास्ट सेविंग हो सकती है. ब्रो​करेज हाउस का कहना है कि कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है, मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2 से 3 साल में कैपेसिटी 45-50mtpa बढ़ाने का प्लान है. कंपनी ग्रोथ के लिए बेहतर पोजिशन में है. ACC का शेयर अभी 12.2x/9.1x CY22E/CY23E EV/EBITDA पर ट्रेड कर रहा है. ऐसे में आगे शेयर में 2485 रुपये का भाव दिख सकता है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी है. ग्लोबल ब्रोकरेज भी पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस CLSA ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 2530 रुपये का टारगेट दिया है. जबकि जेफरीज ने भी 2400 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है. मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है और शेयर के ​2530 रुपये पर पहुंचने का अनुमान जताया है. गोल्डमैन सैक्स ने हालांकि शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट 2300 रुपये का रखा है. अलग अलग ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का मार्च तिमाही में ऑपरेटिंग EBITDA अनुमान के मुताबिक रहा है. हालांकि कमजोर मांग के चलते वॉल्यूम पर दबाव दिखा. एनर्जी की कीमतें बढ़ने या अन्य लागत बढ़ने से मुनाफे पर असर रहा है और आगे भी दिख सकता है. लेकिन कास्ट कंट्रोल के उपायों से राहम मिलेगी. EBITDA/Tonne में रिकवरी की उम्मीद है. कंपनी का मुनाफा घटा ACC का मुनाफा सालाना आधार पर मार्च तिमाही में 29 फीसदी घटकर 396.3 करोड़ रुपये रहा है. जबकि ACC की आय 4,292 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,426.5 करोड़ रुपये रही. ACC का EBITDA 860 करोड़ रुपये से घटकर 634.6 करोड़ रुपये रहा. वहीं सालाना आधार पर ACC का Q1 CY22 में EBITDA मार्जिन 20 फीसदी से घटकर 14.34 फीसदी रहा. सालाना आधार पर सीमेंट सेल्स वॉल्यूम 79.7 Lk Ton से घटकर 77.1 Lk Ton रहा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.