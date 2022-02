Stocks in News Today: फोकस में रहेंगे ACC, SAIL, Nykaa, Zomato समेत ये स्टॉक, इंट्राडे में कमाई के लिए रखें नजर

शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज कुछ शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. (image: pixabay)

Trending Stocks Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज कुछ शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. बाजार की उठापठक के बीच कॉरपोरेट अर्निंग चल रही है. कुछ कंपनियों के नतीजे बेहतर आ रहे हैं तो कुछ के कमजोर. मजबूत नतीजों वाली कंपनियों के शेयरों को लेकर सेंटीमेंट पॉजिटिव बने हैं. आज भी मजबूत नतीजों के दम पर ऐसे शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. अगर आप इंट्राडे में किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो उन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में ऐसे शेयरों में Petronet LNG, ACC, SAIL, Mahindra & Mahindra, Zomato, Tata Power Company, Power Grid Corporation, Nykaa, Engineers India, Aurobindo Pharma, Hero MotoCorp, IRFC, MRF, MTAR Tech, Reliance Power, SJVN, Tata Chemicals, Trent जैसे नाम शामिल हैं. Petronet LNG Petronet LNG के लिए दिसंबर तिमाही मजबूत रही है. इस दौरान कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 823 करोड़ रुपये से बढ़कर 1143.5 करोड़ रुपये रहा है. जबकि कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 10,813 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,597.2 करोड़ रुपये रहा है. ACC सीमेंट कंपनी ACC का मुनाफा दिसंबर तिमाही में घटा है. इस दौरान कंपनी को 280.9 करोड़ का मुनाफा हुआ जो एक साल पहले की समान तिमाही में 472.4 करोड़ रुपये था. हालांकि​ कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 4144.7 करोड़ से बढ़कर 4225.8 करोड़ रुपये रहा है. SAIL SAIL के लिए तिमाही नतीजे तिमाही नतीजे सालाना आधार पर बेहतर रहे हैं. कंपनी का कंसो मुनाफा 4.1 फीसदी बढ़कर 1528.54 करोड़ रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1468.20 करोड़ रुपये था. हायर इनकम के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा. वहीं कंसो इनकम 19,997.31 करोड़ से बढ़कर 25,398.37 करोड़ रुपये रही है. Mahindra & Mahindra, Zomato आज महिंद्रा एंड महिंद्रा और Zomato अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही हैं. आटो सेक्टर की दमदार कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी. वहीं हाल ही में लिस्ट हुए स्टॉक Zomato भी फोकस में रह सकता है. Tata Power Company Tata Power Company के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 318 करोड़ से बढ़कर 551.8 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि रेवेन्यू भी 7597.9 करोड़ से बढ़कर 10,913.4 करोड़ रुपये रहा. Power Grid Corporation लार्जकैप कंपनी Power Grid को दिसंबर तिमाही में 3292.9 करोड़ का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3367.7 करोड़ रुपये था. जबकि रेवेन्यू 10142.4 करोड़ से बढ़कर 10446.8 करोड़ हो गया है. Nykaa हाल ही में बाजार में लिस्ट हुई कंपनी Nykaa के मुनाफे में गिरावट आई है. सालाना आधार पर कंपनी का तुनाफा 68.9 करोड़ से घटकर 27.9 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि रेवेन्यू 807.9 करोड़ से घटकर 1098.3 करोड़ रुपये हो गया है. Engineers India Engineers India का मुनाफा सालाना आधार पर 88 करोड़ से घटकर 40.6 करोड़ रहा है. वहीं रेवेन्यू भी 845.4 करोड़ से घटकर 692.1 करोड़ रुपये रहा है. Aurobindo Pharma फार्मा कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट आई है. दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 2947.9 करोड़ रुपये से घटकर 604.2 करोड़ रुपये रहा है. जबकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी घटकर 6002.2 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 6364.9 करोड़ रुपये था. आज आएंगे इन कंपनियों के नतीजे आज 10 फरवरी को कुछ बड़ी और छोटी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली है. इनमें Hero MotoCorp, Mahindra & Mahindra, Hindalco, Zomato, ABB India, Aegis Logistics, Amara Raja Batteries, Alembic Pharma, BEML, Bharat Forge, Gujarat Pipavav Port, IRFC, MRF, MTAR Tech, Page Industries, Reliance Power, SJVN, Tata Chemicals, Trent, Whirlpool of India और Zee Media Corporation प्रमुख हैं.

