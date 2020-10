रिलायंस रिटेल में 5500 करोड़ का निवेश करेगी अबूधाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल कारोबार रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) में अबूधाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) 5512.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. इस निवेश के जरिए आरआरवीएल में एडीआईए की 1.2 फीसदी हिस्सेदारी हो जाएगी. रिलायंस रिटेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस सौदे के लिए आरआरवीएल की प्री-मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने इस मौके पर कहा कि वे एडीआईए के वर्तमान निवेश और लगातार सहयोग से खुश हैं और उसके चार दशक के मजबूत वैश्विक कारोबार से लाभ की आशा करते हैं. एडीआईए 1976 की स्थापित कंपनी है जो अबूधाबी सरकार के नाम पर दुनिया भर की कंपनियों में निवेश करती है.

चार हफ्ते में जुटाए 37710 करोड़

एडीआईए के इस निवेश के के साथ आरआरवीएल अब तक कुल 37,710 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. इससे पहले सिल्वर लेक, केकेआर, जनरल अटलांटिक, मुबाडला, जीआईसी और टीपीजी जैसी कई वैश्विक कंपनियां निवेश की घोषणा कर चुकी हैं. आरआरवीएल ने यह निवेश महज चार हफ्ते के भीतर ही जुटाया है.

रिलायंस रिटेल के देश भर में 12 हजार स्टोर्स

रिलायंस रिटेल लिमिटेड RRVL की एक सहायक कंपनी है जो देश की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ रही है. यह पूरे देश में 12 हजार स्टोर्स का संचालन करती है. डिलाइट की ग्लोबल पॉवर्स ऑफ रिटेलिंग 2020 इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस रिटेल वित्तीय वर्ष 2013-18 में दुनिया की 50 सबसे तेज आगे बढ़ने वाली रिटेल कंपनी है.

रिलायंस निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी कंपनी

रिलायंस इंडिया निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका कंसॉलिडेटेड टर्नओवर 659205 करोड़ रुपये, कैश प्रॉफिट 71446 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 39880 करोड़ रुपये है. यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2019-20 का है. रिलायंस का कारोबार पेट्रोलियम, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज का है और यह फॉर्च्यून द्वारा बनाई गई ग्लोबल 500 की दुनिया का सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में भारत की सबसे ऊपर है. इस समय यह इस सूची में 96वें स्थान पर है.

