APAR Process: इन केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 7th पे कमीशन अप्रेजल की बढ़ी अवधि

Central Government Employees APAR time line 2021: केंद्रीय कर्मियों को केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लिए SPARROW Portal के जरिए सीएसएस (केंद्रीय सचिवालय सेवा), सीएसएसएस (सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस) और सीएससीएस (सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लेरिकल सर्विस) कैडर के ग्रुप ए, बी और सी ऑफिसर्स के लिए एनुअल परफॉरमेंस एसेसमेंट रिपोर्ट (एपीएआर) की टाइमलाइन को बढ़ा दिया है.

आधिकारिकक बयान के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने कोरोना महामारी के कारण विपरीत परिस्थितियों के चलते यह फैसला लिया गया है. डीओपीटी द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 2020-21 के लिए एपीएआर प्रॉसेस के तहत पूरी प्रक्रिया जैसे कि डिस्ट्रिब्यूशन/ऑनलाइन जेनेरेशन, रिकॉर्डिंग और कंप्लीशन की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है.

डीओपीटी द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक पूरी एपीएआर प्रॉसेस 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद इसे फाइनली रिकॉर्ड में ले लिया जाएगा. ऐसे मामलों में जहां रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अथॉरिटीज निर्धारित टाइम फ्रेम में अपने कमेंट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो ऑफिसर ने अगर स्टिपुलेटेड टाइम में अपना सेल्फ-अप्रेजल सबमिट किया है तो उनके सेल्फ एसेसमेंट और ओवरऑल रिकॉर्ड के आधार पर उनका एसेसमेंट किया जाएगा.

Covid-19 ट्रीटमेंट में अब Remdesivir पर लग सकती है रोक, प्लाज्मा थेरेपी पहले ही प्रोटोकॉल से बाहर

हाल ही में सरकार ने गुड्स और सर्विसेज की सरकारी खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के यूटिलाइजेशन को आईएएस व आईपीएस ऑफिसर्स के एनुअल परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स (APAR) में दिखाए जाएंगे. इस पोर्टल के जरिए सरकारी मंत्रालय और विभाग विभिन्न गुड्स और सर्विसेज की ऑनलाइन सरकारी खरीद की जाती है. केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है और अभी वे मंहगाई भत्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी के 4 फीसदी तक डीए हाइक मिल सकता है.

(By- Rajeev Kumar)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.