स्पेक्ट्रम नीलामी में पहले दिन मिली 77,146 करोड़ रु की बोली; जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हुईं शामिल

भारत की पांच सालों में हो रही स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी में सोमवार को पहले दिन 77,146 करोड़ रुपये की बोली आई हैं. इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने बोलियां लगाई हैं. सोमवार को शुरू हुई नीलामी के लिए 2,250 MHz से ज्यादा के स्पेक्ट्रम, जिसमें टेलिकॉम सिग्नल होते हैं, सात बैंड्स में हैं, इन्हें करीब 4 लाख करोड़ रुपये के रिजर्व या शुरुआती कीमत पर ऑफर किया गया था.

टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले दिन 77,146 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम की बोली लगी लेकिन प्रीमियम 700 और 2500 MHz बैंड्स में एयरवेव्स के लिए कोई लेने वाले नहीं मिले. उन्होंने कहा कि नीलामी मंगलवार को जारी रहेगी. बोलियां 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz और 2300 MHz में मिली थीं.

स्पेक्ट्रम में नीलाम किया जा रहा लगभग एक तिहाई स्पेक्ट्रम 700 MHz बैंड में है, जो 2016 की नीलामी के दौरान पूरी तरह अनसोल्ड रहा था.

फरवरी में GST कलेक्शन लगातार पांचवें महीने 1 लाख करोड़ रु के पार, जनवरी के मुकाबले गिरावट

विश्लेषकों ने कहा कि ऐसा अधिकतर इसलिए है क्योंकि ऑपरेटर्स नए स्पेक्ट्रम बैंड में डायवरसिफाई नहीं करने की उम्मीद रहती है, जिनमें उपकरण में बड़े निवेश की जरूरत होती है. इसके मुकाबले दूसरे सब GHz बैंड कम कीमतों में उपलब्ध होते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.