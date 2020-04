4G के साथ 5G की तैयारी! दमदार नेटवर्क के लिए Nokia-Airtel में हुई 7500 करोड़ की डील

रिलायंस जियो (Reliance jio) से मुकाबले के लिए एयरटेल (Airtel) अपने 4G नेटवर्क को और मजबूत बनाने जा रहा है. इसके लिए उसने नोकिया (Nokia) के साथ हाथ मिलाया है. दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया को भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने 4G उपकरणों के लिए 7,500 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. इसके तहत कंपनी को नौ देश के नौ दूरसंचार सर्किलों में 4जी उपकरण लगाने हैं. एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता और ग्राहकों की सुविधा बेहतर बनाने के लिए यह ठेका दिया है.

एयरटेल ने इन नौ दूरसंचार सर्किलों में नोकिया की सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क (स्रान) की तकनीक के लिए कई वर्षों का समझौता करने की घोषणा की है. सूत्रों के मुताबिक इस ठेके का मूल्य करीब 7,500 करोड़ रुपये है. एयरटेल ने एक बयान में कहा कि इन उपकरणों के माध्यम से भविष्य में 5G सेवाएं देने में मदद मिलेगी. इसके तहत एयरटेल के इन नौ सर्किल में करीब तीन लाख रेडियो नटवर्क उपकरण लगाए जाएंगे.

भारती एयरटेल ने बयान में कहा, ”इस सर्विस के तहत भविष्य के लिए 5जी कनेक्विटी की भी नींव रखी जाएगी. सभी स्पेक्ट्रम बैंड्स में करीब 3 लाख रेडियो यूनिट लगाए जाएंगे. इसमें 900 Mhz, 1800 Mhz, 2100 Mhz और 2300 Mhz स्पेक्ट्रम बैंड शामिल होंगे. इसके 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है.”

लॉकडाउन में मोबाइल की नेट स्पीड से हैं परेशान, अपनाएं ये आसान Tricks

एयरटेल के एमडी और सीईओ गोपाल विट्टल ने कहा है कि एयरटेल और नोकिया एक दशक से साथ काम कर रहे हैं. नोकिया के एसआईएएन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर के खुश हैं, जिससे हमारे नेटवर्क की क्षमता को और बढ़ाने में मदद मिलेगी.

वहीं, नोकिया के सीईओ राजीव सूरी का कहना है कि यह डील दुनिया के सबसे बड़े टेलिकॉम मार्केट के भविष्य के लिए एक अहम समझौता है. यह भारत में नोकिया की स्थिति को मजबूत करेगा. हम साथ मिलकर बेहतर 5G कनेक्टिविटी के लिए काम करेंगे.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.