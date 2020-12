5 लाख करोड़ M-Cap क्लब: रिकॉर्ड हाई पर Infosys, क्या शेयर में अभी और आएगी तेजी

Infosys Stocks on Record High: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और 5 लाख करोड़ मार्केट कैप क्लब में शामिल इंफोसिस के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. इंफोसिस का शेयर करीब 2 फीसदी की तेजी के बाद आज 1248 रुपये के आल टाइम हाई पर पहुंच गया. इंफोसिस को जर्मनी बेस्ट आटोमोटिव कंपनी Daimler AG से बड़ी डील हासिल करने में सफलता मिली है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह डील 325 करोड़ डॉलर की हो सकती है. इस खबर के बाद आज इंफोसिस को लेकर सेंटीमेंट मजबूत हुए हैं. फिलहाल एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस इंफोसिस में आगे मजबूत ग्रोथ देख रहे हैं और मौजूदा लेवल से भी निवेशकों को इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

आईटी कंपनी इंफोसिस में पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखी जा रही है और यह पिछले ही हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन 5 लाख करोड़ मार्केट कैप क्लब में शामिल होने वाली 5वीं कंपनी बन गया है. इंफोसिस का कुल मार्केट कैप 5.24 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और HUL ही इस मामले में इंफोसिस से आगे हैं. मंगलवार तक आरआईएल का मार्केट कैव 12.47 लाख करोड़, TCS का मार्केट कैप 10.85 लाख करोड़, HDFC बैंक का मार्केट कैप 7.56 लाख करोड़ और HUL का मार्केट कैप 5.46 लाख करोड़ रुपये था.

दूसरी तिमाही के दौरान इंफोसिस ने 100 मिलियन डॉलर बैंड में 5 नए क्लाइंट जोड़े हैं. इस कटेगिरी में 30 क्लाइंट हो गए हैं. 10 मिलियन डॉलर कटे​गिरी में 6 नए क्लाइंट जोड़े हैं और 1 मिलियन डॉलर में कुल 16 नए क्लाइंट जोड़े हैं. कुल एक्टिव क्लाइंट की संख्या बढ़कर सितंबर अंत तक 1,487 हो गई है. जून में कुल 1,458 क्लाइंट थे. दूसरी तिमाही में कंपनी ने 315 करोड़ डॉलर की नई डील साइन की थी.

इंफोसिस के शेयरों में मार्च के लो से 145 फीसदी की तेजी आ चुकी है. इस दौरान कंपनी का शेयर 509 रुपये से बढ़कर 1248 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. वहीं पिछले एक महीने के दौरान भी शेयर 109 रुपये मजबूत हुआ है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की 25वीं एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिपोर्ट के अनुसार साल 1995 से 2020 यानी पिछले 25 साल में इंफोसिस ने निवेशकों की दौलत सबसे तेज बढ़ाई है. इस दौरान कंपनी का 25 साल का प्राइस CAGR 30 फीसदी रहा है. वहीं सबसे ज्यादा दौलत बढ़ाने के मामले में भी इंफोसिस तीसरे नंबर पर रही है.

ब्रोकरेज हाउस इंफोसिस के शेयरों में आगे और तेजी देख रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी का मानना है कि अगले कुछ दिनों में इंफोसिस का शेयर 1380 रुपये का भाव छू सकता है. वहीं Daimler AG डील के बाद ब्रोकरेज हाउस Macquarie ने शेयर के लिए आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है. साथ ही निवेश का लक्ष्य 1410 रुपये दिया है. ब्रोकरेज का मानना है कि इस डील से अगली तिमाहियों में दिखेगा. सालाना आधार पर कंपनी को नई डील्स में 45 फीसदी का इजाफा हुआ है. वहीं ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने शेयर के लिए खरीद की सलाह देते हुए 1400 रुपये का लक्ष्य दिया है.

दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 21 फीसदी बढ़कर 4845 करोड़ रुपये रहा था. वहीं सालाना आधार पर रेवेन्यू 8.6 फीसदी बढ़कर 24,570 करोड़ रुपये रहा. इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कांस्टेंट करंसी में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2-3 फीसदी तक रिवाइज्ड किया है. यह पहले 0-2 फीसदी था. पूरे साल के ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस भी 21-24 फीसदी के मुकाबले 23-24 फीसदी तक बढ़ाया है.

