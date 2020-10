उत्तर प्रदेश में 45 हजार करोड़ का निवेश, 40 कंपनियों के इंवेस्टमेंट से बनेंगे 1.35 लाख रोजगार के मौके

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 45 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित किया है. प्रदेश में यह निवेश 40 देशी और विदेशी कंपनियां करेंगी. इसमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत करीब 10 देशों की कंपनियां निवेश करेंगी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने (IDA) प्रोजेक्ट के लिए 426 एकड़ जमीन (326 प्लॉट) भी आवंटित कर दिया है. इस निवेश से 1,35,362 लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे. आईडीए ने जिन लोगों को आवंटन दिया है, उसमें हीरानंदानी ग्रुप, सूर्या ग्लोबल, हिंदुस्तान यूनीलीवर, एमजी कैप्सूल्स, केश पैकेजिंग माउंटेन व्यू टेक्नोलॉजीज शामिल हैं.

प्रदेश सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए जो रिफॉर्म किए गए, उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण देश के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में निवेश मित्र की शुरुआत है. यह एंटरप्रेन्योर को 166 सेवाएं उपलब्ध कराती है. इस पोर्टल का एनओसी डिस्पोजल रेट 93 फीसदी है और अब इसकी आउटस्टैंडिंग क्वैरी रिजॉल्यूशन रेट 98 फीसदी पहुंच गई है. इसके अलावा सरकार ने लेबर रेगुलेशन, लैंड एलॉटमेंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, एनवॉयरमेंट क्लियरेंस, टैक्सेज को लेकर 186 रिफॉर्म्स किए.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए एक्सप्रेस-वे के समीप 22 हजार एकड़ जमीन की पहचान की है. इनके अलावा फिरोजाबाद, आगरा, उन्नाव, चित्रकूट, मैनपुरी और बाराबंकी में कई विकास मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी. नए उद्योगों के अलावा प्रदेश सरकार दवाइओं के मैनुफैक्चरिंग प्लांट के लिए भी गंभीर है. केंद्र सरकार के साथ मिलकर वह लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, डेटा सेंटर जैसे सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रियल

पार्क स्थापित करेगी.

