Upcoming IPO: अक्टूबर-नवंबर में आने वाली है IPO की बाढ़, 30 कंपनियां जुटा सकती हैं 45,000 करोड़ रुपये, देखें लिस्ट

Upcoming IPO: आने वाले दो महीनों यानी अक्टूबर-नवंबर में कंपनियों द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के ज़रिए भारी-भरकम पूंजी जुटाने की उम्मीद है. पीटीआई के मुताबिक इस दौरान कम से कम 30 कंपनियां शेयर बिक्री करके कुल 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटा सकती हैं.

मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों के अनुसार जुटाई गई पूंजी का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी संबंधी कंपनियों के खाते में जाएगा. फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के सफल IPO ने नई टेक कंपनियों को IPO के लिए प्रोत्साहित किया है. जोमैटो के IPO को 38 गुना सब्सक्राइब किया गया था. Angel One के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (इक्विटी रणनीतिकार) ज्योति रॉय ने कहा कि आमतौर पर जोमैटो जैसी कंपनियां प्राइवेट इक्विटी कंपनियों से धन जुटाती हैं और IPO ने नए जमाने की टेक कंपनियों के लिए फंड का एक नया स्रोत खोल दिया है.

एक मर्चेंट बैंकिंग सूत्र ने बताया कि जिन फर्मों द्वारा अक्टूबर-नवंबर के दौरान आईपीओ के जरिये धन जुटाने की उम्मीद है, उनमें पॉलिसीबाजार (6,017 करोड़ रुपये), एमक्योर फार्मास्युटिकल्स (4,500 करोड़ रुपये), नायका (4,000 करोड़ रुपये), सीएमएस इंफो सिस्टम्स (2,000 करोड़ रुपये), मोबिक्विक सिस्टम्स (1,900 करोड़ रुपये) शामिल हैं. इसके अलावा नॉर्दर्न आर्क कैपिटल (1,800 करोड़ रुपये), इक्सिगो (1600 करोड़ रुपये), सैफायर फूड्स (1500 करोड़ रुपये), फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक (1,330 करोड़ रुपये), स्टरलाइट पावर (1,250 करोड़ रुपये), रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज (1,200 रुपये) करोड़) और सुप्रिया लाइफसाइंस (1,200 करोड़ रुपये) भी अपना IPO जारी कर सकती हैं.

एंजेल वन के रॉय ने कहा कि आने वाले महीने में कई बड़े IPO की तैयारी की एक वजह महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा मजबूत सुधार है. इनवेस्ट19 के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौशलेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि अगर बाजार की मौजूदा स्थिति बनी रही तो आने वाले साल में IPO बूम के बढ़ने की उम्मीद है. ट्रू बीकन और जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत ने भी इसी तरह का राय देते हुए कहा कि अगर अगले 1-2 साल तक तेजी जारी रहती है, तो बड़ी संख्या में IPO के आने की उम्मीद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.