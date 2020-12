2020: इस साल 25,000 रु का निवेश बन गया 2.5 लाख रु; इन शेयरों के दम पर बाजार ने भरी उड़ान

Stock Performance in 2020: साल 2020 कैपिटल मार्केट के लिहाज से बेहद ही यादगार साल रहा है. इस साल शेयर बाजार में अबतक 14.5 फीसदी के करीब तेजी आ चुकी है. शेयर बाजार में नवंबर की शुरूआत से ही जोरदार रैली है और यह लगातार अपने रिकॉर्ड हाई बना रहा है. साल की शुरूआत भी बाजार के लिए मजबूत हुई थी लेकिन इसी शेयर बाजार के लिए मार्च से जून तक का दोर डरावने सपने जैसे रहा और लॉकडाउन के चलते बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली. हालांकि साल के अंतिम महीनों में निवेशकों के डूबे पैसों की बहुत हद तक भरपाई हुई.

अंतिम महीनों की रैली के चलते जहां बाजार 14 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ, वहीं अलग अलग शेयरों की बात करें तो निवेशकों को 890 फीसदी तक रिटर्न मिला है. यानी जिन निवेशकों ने महज 25 हजार रुपये निवेश किया होगा, उसका पैसा इस साल बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो गया होगा. शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं, जिनमें इस साल अबतक 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है. ऐसे शेयरों की संख्या 25 से ज्यादा है.

ब्रॉडर मार्केट BSE 500 इंडेक्स की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा तेजी तानला प्लेटफॉर्म के शेयरों में रही है. तानला प्लेटफॉर्म के शेयरों में इस साल करीब 892 फीसदी रिटर्न मिला है. 2019 के अंत में शेयर 70 रुपये के भाव पर बंद हुआ, जो आज करीब 10 गुना बढ़कर 695 रुपये के भाव पर आ गया है.

तानला के बाद आलोक इंडस्ट्रीज का रिटर्न 600 फीसदी से ज्यादा रहा है. अडानी ग्रीन ने 518 फीसदी और लॉरस लैब में 389 फीसदी रिटर्न मिला है. अल्काइल एमींस केमिकल में 261 फीसदी, बिरलासाफ्ट लिमिटेड में 255 फीसदी, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में 248 फीसदी, इंडियामार्ट इंटरमहेश में 204 फीसदी, सुजलॉन एनर्जी में 203 फीसदी और ग्रेनुअल्स इंडिया में 203 फीसदी रिटर्न इस साल मिला है.

इंडेक्स में शामिल और जिन शेयरों ने 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है, उनमें टाटा कम्युनिकेशंस 169 फीसदी, वैभव ग्लोबल में 167 फीसदी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 160 फीसदी, नवीन फ्लोरीन में 157 फीसदी, दीपक नाइट्राइट में 146 फीसदी, स्ट्रराइड फार्मा साइंस में 144 फीसदी, एफल इंडिया में 144 फीसदी, जेबी केमिकल एंड फार्मा में 144 फीसदी, अडानी एंटरप्राइजेज में 140 फीसदी, अडानी गैस में 128 फीसदी, टाटा एलेक्सी में 125 फीसदी, परसिस्टेंस सिस्टम में 118 फीसदी, APL अपोलो ट्यूब में 115 फीसदी, अंबर एंटरप्राइजेज में 113 फीसदी, Wockhardt में 109 फीसदी, L&T इंफोटेक में 108 फीसदी, इंडिया सीमेंट में 105 फीसदी, डिवाइस लैब में 103 फीसदी, माइंडट्री में 102 फीसदी और एस्कार्ट व एडवांस एंजाइम में 101 फीसदी रिटर्न मिला है.

बीएसई 500 में फ्यूचर्स रिटेल में निगेटिव 77 फीसदी, फ्यूचर्स कंज्यूमर में निगेटिव 63 फीसदी,

GE पावर इंडिया में निगेटिव 62 फीसदी, अरविंद फैशन में निगेटिव 61 फीसदी, पीएनबी में निगेटिव 49 फीसदी, रेमंड में निगेटिव 48 फीसदी, चालेट होटल्स में निगेटिव 47 फीसदी, ओमेक्स में निगेटिव 47 फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में निगेटिव 45 फीसदी रिटर्न मिला है. शॉपर्स स्टॉप में निगेटिव 45 फीसदी, केनरा बैंक में निगेटिव 44 फीसदी, इंडसइंड बैंक में निगेटिव 43 फीसदी और यूनियन बैंक में निगेटिव 45 फीसदी रिटर्न मिला है.

सेंसेक्स 30 में शामिल शेयरों की बात करें तो इस साल अबतक डॉ रेड्डीज और इंफोसिस टॉप गेनर्स रहे हैं. डॉ रेड्डीज में इस साल अबतक 80 फीसदी रिटर्न मिला है तो इंफोसिस में 70 फीसदी रिटर्न मिला है. HCL टेक्नोलॉजी में अबतक 62 फीसदी, एशियन पेंट्स में 49 फीसदी, सनफार्मा में 36 फीसदी, TCS में 36 फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 34 फीसदी रिटर्न मिला है.

वहीं, इस साल की बात करें तो सेंसेक्स 30 में शामिल इंडसइंड बैंक के शेयरों में 43 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. ONGC में निगेटिव 27 फीसदी, एसबीआई में निगेटिव 19 फीसदी, एक्सिस बैंक में निगेटिव 18 फीसदी, NTPC में निगेटिव 16 फीसदी और ITC में निगेटिव 12 फीसदी रिटर्न मिला है.

