2020 में SIP के लिए बेस्ट इक्विटी फंड, 10 साल से 18% तक सालाना देते आ रहे हैं रिटर्न

Best Equity Funds For SIP in 2nd Half of 2020: यह साल इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए मिला जुला रहा है. कारोना वायरस महामारी के चलते इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसका असर म्यूचूअल फंडों के प्रदर्शन पर पड़ा. इससे पूरे एक साल का रिटर्न चार्ट बिगड़ गया. हालांकि जैसे जैसे शेयर बाजार अपवने मार्च लो से रिकवर कर रहा है, इक्विटी सेग्मेंट में अलग अलग कटेगिरी का भी रिटर्न बेहतर हुआ है. पिछले 3 महीने की बात करें तो इक्विटी सेग्मेंट में अलग अलग कटेगिरी का रिटर्न डबल डिजिट में पहुंच गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा गिरावट की वजह से इक्विटी फंड आकर्षक वैल्युएशन पर आ गए हैं. ऐसे में निवेशकों खासतौर से जिनका लक्ष्य लंबी अवधि का हो, उनके पास सुरक्षित माने जाने वाले एसआईग्पी के तहत ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका है.

एक्सपर्ट का मानना है कि करेक्शन के दौर में हमेशा निवेश के बेहतर अवसर होते हैं. फिलहाल जब बाजार में कोविड 19 को लेकर कुछ दबाव है, बेहतर है कि पैसा एक मुश्त निवेश करने की बजाए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए लगाएं. एक्सपर्ट का भी कहना है कि आगे जब बाजार में रैली आएगी तो सस्ते में खरीदी गई यूनिट का पूरा लाभ मिलेगा. निवेश्या का लक्ष्य जितना लंबा होगा, फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा.

10 साल का रिटर्न: 18%

1 लाख के निवेश की 10 साल में वैल्यू: 5.23 लाख

10,000 मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 33 लाख

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP निवेश: 1000 रुपये

लांच डेट: 09 जुलाई, 2010

लांच के बाद से रिटर्न: 18.18%

एसेट्स: 8,808 करोड़ (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.87% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

10 साल का रिटर्न: 17%

1 लाख के निवेश की 10 साल में वैल्यू: 4.63 लाख

10,000 मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 28.87 लाख

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP निवेश: 500 रुपये

लांच डेट: 09 सितंबर, 2009

लांच के बाद से रिटर्न: 16%

एसेट्स: 3,374 करोड़ (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.24% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

10 साल का रिटर्न: 15.38

1 लाख के निवेश की 10 साल में वैल्यू: 4.19 लाख

10,000 मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 26.55 लाख

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP निवेश: 1000 रुपये

लांच डेट: 11 मार्च, 2005

लांच के बाद से रिटर्न: 15.38%

एसेट्स: 4,788 करोड़ (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.96% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

10 साल का रिटर्न: 15.38

1 लाख के निवेश की 10 साल में वैल्यू: 3.56 लाख

10,000 मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 24.22 लाख

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP निवेश: 500 रुपये

लांच डेट: 5 जून, 2004

लांच के बाद से रिटर्न: 20.08%

एसेट्स: 2,992 करोड़ (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.24% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

10 साल का रिटर्न: 13.54%

1 लाख के निवेश की 10 साल में वैल्यू: 3.87 लाख

10,000 मंथली SIP की 10 साल में वैल्यू: 24.08 लाख

मिनिमम एकमुश्त निवेश: 500 रुपये

मिनिमम SIP निवेश: 500 रुपये

लांच डेट: 29 दिसंबर, 2009

लांच के बाद से रिटर्न: 15.09%

एसेट्स: 19,127 करोड़ (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.74% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

(source: value research)

(नोट: हमने यहां फंड के प्रदर्शन के आधार पर जानकारी दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

