Budget 2020: देश में क्यों घटी लग्जरी कारों की बिक्री? Audi India ने बताई ये वजह, वित्त मंत्री से मांगी रियायत

गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) की ऊंची दर, आयात शुल्क और रजिस्ट्रेशन टैक्स की वजह से देश का लग्जरी कार सेगमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है और सरकार को आगामी बजट में इनकी दरों में कटौती करनी चाहिए. जर्मनी की लक्जरी कार कंपनी ऑडी ने यह मांग की है. बीते साल यानी 2019 में कंपनी की बिक्री 28.92 फीसदी घटकर 4,594 इकाई रह गई, जो 2018 में 6,463 इकाई थी.

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लन ने पीटीआई को बताया कि लक्जरी वाहन क्षेत्र की सभी कंपनियों की बिक्री बीते साल नीचे आई है. ढिल्लन ने कहा,‘‘लग्जरी कारों की बिक्री जीएसटी की ऊंची दर, आयात शुल्क और पंजीकरण कर की वजह से प्रभावित हुई है. इस वजह से लग्जरी कार बाजार की कुल बाजार में हिस्सेदारी मात्र 1.2 फीसदी रह गई है.’’

उन्होंने कहा कि लग्जरी कार बाजार की प्रत्येक प्रमुख कंपनी की बिक्री पिछले साल घटी है. ढिल्लन ने कहा कि ऐसे में हम सरकार-जीएसटी परिषद से जीएसटी दरों में कटौती की मांग करते हैं. इसके अलावा आयात शुल्क में भी कमी लाई जानी चाहिए और लग्जरी कारों के लिए पंजीकरण की लागत को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए.

ढिल्लन ने कहा कि बैंक और एनबीएफसी की तरफ से आसानी से लोन उपलब्ध होगा तो पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे डिमांड में तेजी आएगी. दूसरी ओर सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफी अधिक है. हालांकि इसे लिए अभी पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए चार्जिंग इंफ्रा पर्याप्त होना जरूरी है.

इसके अलावा प्लग इन हाइब्रिड कारों को भी जीएसटी की दरें कम कर, आयात शुल्क और रजिस्ट्रेशन टैक्स में कटौती कर प्रोत्साहन देने की जरूरत है.

भारत के लग्जरी कार बाजार की पांच प्रमुख कंपनियां मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जेएलआर और वोल्वो हैं. 2018 में इन कंपनियों की कुल बिक्री 40,340 इकाई रही थी. 2019 में बिक्री का आंकड़ा और नीचे आने की आशंका है. अभी कई कंपनियों में भारत में अपनी बिक्री के आंकड़े जारी नहीं किए हैं.

लग्जरी कार मार्केट लीडर मर्सडीज बेंज की 2019 में खुदरा बिक्री 11.28 फीसदी गिरकर 13,786 यूनिट रही. जबकि 2018 में कंपनी ने 15,538 कारें बेची थीं. वहीं, इसकी जर्मन प्रतिस्पर्धी बीएमडब्ल्यू की बिक्री पिछले साल भारत में 13.8 फीसदी गिरकर 9,641 यूनिट रही, जो 2018 में 11,105 थी.

