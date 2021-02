Union Budget 2021: अब सोना, चांदी हो जाएगा सस्ता; सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाने का किया एलान

Import Duty on Gold, Silver: बजट में सरकार ने कस्टम ड्यूटी को लेकर बड़ा एलान किया है. सोने और चांदी जैसी महंगी धातुओं के लिए कस्टम ड्यूटी अब कम होगी. बजट में यह एलान किया गया है कि सोने और चांदी जैसी महंगी धातुओं के लिए कस्टम ड्यूटी 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की सिफारिश की गई है. इससे सोने और चांदी की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है. बता दें कि बुलियन इंडस्ट्री लंबे समय से इनपर कस्टम ड्यूटी घटाए जाने की मांग कर रही थी. यह ऐसा कदम है जिससे आभूषण सस्ते हो जाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की सिफारिश की गई है. बता दें कि इसके पहले जुलाई 2019 पर इन महंगी धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी किया गया था. जिसके बाद से देश में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई थी. मौजूदा समय में भी सोना और चांदी काफी महंगा हो चुका है.

7.5% ड्यूटी +2.5% AIDc +O.23% Sec

कुल 10.23% (नेट इफेक्ट)

केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि इंपोट्र ड्यूटी घटने से सोना और चांदी सस्ता होगा. वहीं, ऐसा करने से निवेशकों की भी भागीदारी ट्रेडिंग में बढ़ेगी. वहीं इस क्षेत्र में संगठित कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. इससे स्मगलिंग भी रोकने में मदद मिलेगी. उनका कहना है कि सरकार का यह कदम बुलियन इंडस्ट्री और निवेश्याकों के लिए बेहतर साबित होगा.

हालांकि बजट के बाद मोबाइल फोन खरीदना भी महंगा हो जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट में मोबाइल फोन के उपकरण और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने का एलान किया है. वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी में 400 छूटों के रिव्यू का एलान किया, जिसमें मोबाइल डिवाइस सेगमेंट पर छूट भी शामिल हैं. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि वे चार्जर के कुछ हिस्से और मोबाइल के सब पार्ट्स पर कुछ छूटों को वापस ले रहे हैं.

