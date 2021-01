Union Budget 2021: बजट से बजट तक इन शेयरों ने बना दिया अमीर, निवेशकों को मिला 750% तक रिटर्न

Indian Union Budget 2021-22: पिछले साल 1 फरवरी 2020 को बजट पेश हुआ था. तबसे लेकर अबतक यानी नए बजट तक शेयर बाजार में जमकर उतार चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले साल बजट पेश होने के समय ही देश में कोरोना वायरस महामारी की एंट्री हो गई थी. लॉकडाउन की खबर से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और यह कई महीनों के लो पर पहुंच गया. बीते साल के अंतिम महीनों में बाजार में जोरदार रिकवरी आई और नवंबर आते आते बाजार ने अपना रिकॉर्ड हाई बना दिया. वहीं 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्‍स पहली बार 50 हजार के पार निकल गया. पिछले बजट से इस बजट तक देखें तो अलग अलग शेयरों ने 750 फीसदी से ज्‍यादा रिटर्न दिया है. वहीं सेंसेक्‍स और निफ्टी का रिटर्न 14 फीसदी तक रहा है.

बजट 2020 के बाद से शेयर बाजार में 17 फीसदी की ग्रोथ आ चुकी है. सेंसेक्स 1 फरवरी 2020 के पहले 39735 के स्तर पर था, जो 29 जनवरी 2021 को बढ़कर 46,756 के स्तर पर आ गया. यानी सेंसेक्स में करीब 17 फीसदी की ग्रोथ रही. इस दौरान बीएसई 500 इंडेक्‍स में 15 फीसदी ग्रोथ रही है.

मिडकैप में 21 फीसदी की ग्रोथ रही है. 1 फरवरी 2020 को बीएसई मिडकैप इंडेक्स 15119 के स्तर पर था, जो अब 18315 के स्तर पर आ गया. वहीं स्मालकैप में भी इस दौरान सबसे ज्यादा 26 फीसदी की ग्रोथ रही. इस दौरान बीएसई स्मालकैप इंडेक्स 14344 के स्तर से बढ़कर 18066 के स्तर पर आ गया.

Union Budget 2021: क्या कोरोना वैक्सीनेशन के खर्च पर मिलेगी टैक्स छूट? ये एलान दे सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को बूस्ट

पिछले बजट के बाद से कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगाया गया. लॉकडज्ञउन के दौरान देश की अर्थव्‍यवस्‍था ठप हो गई. कंपनियों में काम धंधे बंद हो गए. सप्‍लाई चेन टूट गई. जिसके बाद से बाजार अपने निचले स्तरों पर आ गया. हालांकि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अर्थव्‍यवस्‍था को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए. केंद्रीय बैंक ने ब्‍याज दरों को कई महीने के निचले स्‍तरों पर कर दिया. बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के कई उपाय हुए.

सरकार ने भारी भरकम राहत पैकेज देकर कंजम्पशन बढाने के उपाय किए. लॉकडाउन में क्रूड रिकॉर्ड लो पर आ गया. हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आई और यह 55 डॉलर के आस पास पहुंच गया. इसी साल भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की खबरें आईं. साल के अंत में यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्‍शन और कोरोना वैक्‍सीन का डेवलप होना व भारत में इमरजेंसी इस्‍तेमाल को मंजूरी बाजार के लिए अहम घटनाक्रम साबित हुए. जनवरी 2021 में देश में वेक्‍सीनेशन शुरू हो जाना बाजार के लिए महत्‍वपूर्ण ट्रिगर साबित हुआ. साल 2020 के आखिरी महीनों से अबतक विदेशी निवेशकों ने घरेलू बाजार में जमकर निवेश किया.

टानला प्‍लेटफॉर्म: 771%

मजेस्‍को: 739%

अडानी ग्रीन: 450%

आरती ड्रग्‍स: 336%

कारदा कंस्‍ट्रक्‍शन: 308%

लॉरस लैब्‍स: 303%

अल्‍काइल एमींस: 266%

आईओएल केमिकल: 266%

रैमको सिस्‍टम: 252%

बिरला साफट: 250%

इंडियामार्ट इंटरमहेश: 240%

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.