Budget 2021: कौशल विकास योजना पर बजट बढ़ाकर बेरोजगारी कम कर सकती है सरकार, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट

Union Budget 2021: बेरोजगार युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण देने और कार्यरत लोगों की स्किल्स बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में बिना किसी फीस के प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. इसका लाभ देश के 10वीं, 12वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले युवा भी उठा सकते हैं. इस योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी को लांच होने वाला है और इसे देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में लांच किया जाएगा. इस योजना के तहत वर्ष 2020 तक एक करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया था. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरिशप की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर 2020 तक इस योजना के तहत महज 68,92,164 लोगों का ही इनरोलमेंट हो सका है.

बजट की बात करें तो इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में 3002.21 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 2989.21 करोड़ बजट आवंटित हुआ था. पिछले साल कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा था, इस वजह से बजट 2021-22 में उम्मीद की जा रही है कि सरकार कौशल विकास पर फोकस करेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार के मौके उपलब्ध कराएं जा सके. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आगामी बजट पेश करेंगी.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्हीं उम्मीदवारों को माना जाता है कि उन्हें नौकरी पर रखा गया है, जो नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी कर रहे हों.

पीएमकेवीवाई के ट्रेनिंग के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है. पीएमकेवीवाई में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है. कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, जो पूरे देश में मान्‍य है. ट्रेनिंग करने के बाद सरकार रोजगार मेलों के जरिए नौकरी दिलाने में भी मदद करती है. कम पढ़े लिखे हैं या स्‍कूल ड्रॉपआउट हैं तो यह ट्रेनिंग बेहद काम आ सकती है. ट्रेनिंग के आपका SSC द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन होता है. जिस आधार पर सरकारी प्रमाणपत्र तथा स्किल कार्ड मिलता है.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदक को अपना नामांकन कराने के लिए https://pmkvyofficial.org पर जाकर अपना नाम, पता और ईमेल की जानकारी देनी होगी. फार्म भरने के बाद आवेदक जिस तकनीकी क्षेत्र में ट्रेनिंग करना चाहता है उसे सेलेक्‍ट करना होगा. पीएमकेवीवाई में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग,फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्रॉफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्र दिये गए हैं. इसमें पसंदीदा तकनीकी क्षेत्र के एक अतिरिक्त तकनीकी क्षेत्र का भी चयन करना होगा. ये जानकारियां भरने के बाद अपने ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना होगा.

पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कई सेक्टर्स के पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं. इनमें युवाओं को प्रशिक्षित कर उनमें कौशल विकास किया जाता है. इन पाठ्यक्रमों में हॉस्पिटैलिटी व टूरिज्म कोर्स, टेक्सटाइल्स कोर्स, टेलीकॉम कोर्स, सिक्योरिटी सर्विस कोर्स, रबर कोर्स, रिटेल कोर्स, पावर इंडस्ट्री कोर्स, प्लंबिंग कोर्स, माइनिंग कोर्स, एंटरटेनमेंट व मीडिया कोर्स, लॉजिस्टिक्स कोर्स, लाइफ साइंस कोर्स, लेदर कोर्स, आईटी कोर्स, स्वास्थ्य देखभाल कोर्स, ग्रीन जॉब्स कोर्स, फर्नीचर तथा फिटिंग कोर्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, कृषि कोर्स और बीमा, बैंकिंग व फाइनेंस कोर्स इत्यादि शामिल हैं.

