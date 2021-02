देसी ‘बही खाता’ की जगह टैब से पेश होगा बजट, देश को मिलेगा पहला Paperless Budget 

Paperless Budget: इस बार का यूनियन बजट हर बार से बेहद अलग होगा. इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करने जा रही हैं. देसी बही खाते की जगह इस बार बजट टैब से पेश किया जाएगा. इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर सामने आई है. इसमें एक लाल रंग के कवर में वित्त मंत्री ने टैब लिया हुआ है. कवर पर सुनहले रंग का राष्ट्रीय चिन्ह भी लगा हुआ है. इस साल केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही मिलेगा.

यह तस्वीर तब सामने आई है, जब संसद में बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की. तब वित्त मंत्री के हाथ में यह लाल रंग का कवर नजर आया. फिलहाल बजट 2021-22 पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर संसद भवन पहुंच चुके हैं.

बजट 2021 Live News Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ‘पेपरलेस बजट’

भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब वित्त मंत्री का पूरा बजट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगा. हाल ही में वित्त मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस मोबाइल ऐप के आने के साथ ही पेपरलेस बजट की शुरुआत हो गई है. इस बार बजट की प्रिंटिंग नहीं की गई है. इस बार हर कोई एक ऐप के जरिए इस बजट को अपने मोबाइल पर देख सकता है. यह ऐप Android और iOS दोनों तरह के स्मार्टफोन्स के लिए हैं. आप इसे गूगल प्ले स्टोर Google Play Store और एप्पल ऐप स्टोर Apple App Store से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. यूनियन बजट मोबाइल ऐप के जरिए सासंद और आम जनता यूनियन बजट 2021 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सभी तरह की जानकारियां पा सकेंगे.

आजादी के बाद से पहली बार बजट की प्रिंटिंग नहीं हो रही है. यूनियन बजट मोबाइल ऐप के जरिए सासंद और आम जनता यूनियन बजट 2021 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सभी तरह की जानकारियां पा सकेंगे. सरकार ने इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बजट की कागज पर प्रिंटिंग नहीं कराने का फैसला लिया है. यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल ये दोनों के डॉक्युमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में सासंदों को दिए जाएंगे.

