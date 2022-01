Budget 2022: बजट से अबतक 75 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की दौलत, इन शेयरों ने दिए 3146% तक रिटर्न

पिछले बजट के बाद से शेयर बाजार में निवेशकों की जमकर चांदी रही है. ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और इकोनॉमिक रिकवरी के चलते बाजार में जमकर तेजी आई. कॉरपोरेट अर्निंग सुधरने का भी फायदा बाजार को मिला है.

पिछले बजट से अबतक सेंसेक्स में 22 फीसदी तेजी रही, वहीं निफ्टी 23 फीसदी मजबूत हुआ.

Stock Market Performance Since Last Budget: पिछले बजट के बाद से शेयर बाजार में निवेशकों की जमकर चांदी रही है. ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और इकोनॉमिक रिकवरी के चलते बाजार में जमकर तेजी आई. कॉरपोरेट अर्निंग सुधरने का भी फायदा बाजार को मिला है. बजट 2021 के बाद से अबतक ज्यादातर महीनों में बाजार में तेजी रही है. हालांकि साल 2021 के अंतिम महीनों में कुछ दबाव देखने को मिला. फिलहाल पिछले बजट से अबतक सेंसेक्स में जहां 22 फीसदी की तेजी रही है, वहीं निफ्टी भी 23 फीसदी मजबूत हुआ है. इस दौरान कई शेयर ऐसे हैं, जो निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुए हैं और उन्होंने कई गुना ज्यादा पैसा निवेशकों का बढ़ा दिया. 75 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की दौलत अबतक देखें तो निवेशकों की दौलत में करीब 75 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. जनवरी 2021 के अंतिम कारोबारी दिन यानी 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,86,12,644.03 करोड़ रुपये था. वहीं यह 28 जनवरी 2022 को 2,61,07,704.23 करोड़ रुपये पर बंद हुआ है. यानी इस दौरान इसमें करीब 75 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. सेंसेक्स 10325 अंक मजबूत साल 2021 में बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था. उसके बाद से देखें तो सेंसेक्स में 10325 अंकों या 22 फीसदी की तेजी आई है. वहीं इस दौरान निफ्टी 32850 अंक या करीब 24 फीसदी मजबूत हुआ है. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो बीएसई 500 में 29 फीसदी की तेजी आई है. बीएसई मिडकैप इंडेक्स ने करीब 33 फीसदी और बीएसई स्मालकैप इंडेक्स ने करीब 61 फीसदी का रिटर्न दिया है. बजट के बाद से देखें तो ज्यादातर महीनों में बाजार में रैली रही है. हालांकि ​नवंबर 2021 के बाद से कुछ बिकवाली बाजार में आई है. लेकिन इसके लिए ग्लोबल सेंटीमेंट ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं. सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्मालकैप स्टॉक GRM Overseas : 2197%

Nahar Spinning: 693%

Share India Sec.: 618%

Tips Industries: 539%

Vishnu Chemicals: 537% सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले मिडकैप स्टॉक Brightcom Group: 3146%

RattanIndia Ent: 679%

Olectra Greentech: 510%

Jindal Worldwide: 454%

HLE Glascoat: 382% सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले लार्जकैप स्टॉक Hindalco: 114%

Tata Motors: 86%

ONGC: 86%

SBI: 85%

Tata Steel: 74% BSE500 के टॉप स्टॉक Adani Total Gas: 384%

KPIT Technologies: 380%

Gujarat Fluorochemical: 337%

Adani Transmission: 330%

Trident: 315%

