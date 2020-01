Economic Survey 2020 Highlights: ‘वेल्थ क्रिएशन’ के रास्ते बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, अर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें

Economic Survey 2020 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक समीक्षा 2019-20 पेश कर दी. आर्थिक विकास दर की थी इस बार ‘वेल्थ क्रिएशन’ रखी गई है. इसमें कहा गया है कि सरकार को ​आ​र्थिक विकास दर को रफ्तार देने के लिए बिजनेस के सपोर्ट करने वाली नीतियों पर काम करना चाहएि. आर्थिक सर्वेक्षण में साफतौर पर कहा गया है कि प्रो-क्रोनी पॉलिसी से अर्थव्यवस्था में वेल्थ क्रिएशन पर नकारात्मक असर होजा है. आइए जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें:

Economic Survey 2020: 2025 तक भारत में मिलेंगी 4 करोड़ नौकरियां, चीनी फॉर्मूले से बढ़ेंगे मौके

Wealth creation as an idea and wealth creators as its medium becomes the central theme of the #EconomicSurvey.

