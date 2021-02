EPF Vs NPS: बजट में बदलाव से है उलझन! समझिए ईपीएफ और एनपीएस में कौन-सा रिटायरमेंट प्लान बेहतर

EPF vs NPS: आज जब निवेश के ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं तो अधिकतर निवेशकों को यह उलझन रहती है कि किस विकल्प में निवेश किया जाए. अधिकतर कर्मियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) सबसे अधिक प्रचलित निवेश विकल्प हैं. इन दोनों विकल्पों में निवेश से दोहरा फायदा मिलता है, टैक्स बचत के साथ इनसे निवेशकों को अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होता है. हालांकि, दोनों में कौन सा विकल्प बेहतर है, यह एंप्लाई की रिस्क लेने की क्षमता, सिक्योरिटी लॉक इन, लिक्विडिटी और मेच्योरिटी इत्यादि फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है. एनपीएस और ईपीएफ में बेहतर विकल्प चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं, जिनके आधार पर आप फैसला कर सकते हैं कि किसमें निवेश बेहतर होगा.

प्रोविडेंट फंड से जुड़ा कानून कई दशकों से है और 20 से अधिक कर्मियों वाले कंपनियों को इसे 15 हजार से कम की बेसिक सैलरी मासिक वाले अपने एंप्लाई को ऑफर करना अनिवार्य है. हालांकि इससे अधिक की बेसिक सैलरी वाले कर्मी भी इसमें कांट्रिब्यूट कर सकते हैं.

ईपीएफ में मिनिमम कांट्रिब्यूशन पीएफ सैलरी का 12 फीसदी होता है जो बेसिक सैलरी, डीए (महंगाई भत्ता), फूड कंसेशन का कैश वैल्यू और रिटेनिंग अलाउंस का एग्रीगेट होता है. कर्मियों की इच्छा के मुताबिक अधिकतम कांट्रिब्यूशन 15 हजार रुपये का 12 फीसदी यानी 1800 रुपये प्रति महीने तक सीमित किया सकता है. हालांकि कर्मी चाहें तो अपनी 100 फीसदी बेसिक सैलरी को ईपीएफ में वालंटरी कांट्रिब्यूशन कर सकते हैं.

ईपीएस के विपरीत एनपीएस पिछले दशक में शुरू किया गया था और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पेंशन-कम-इंवेस्टमेंट है. भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर्स इसमें निवेश कर सकते हैं. एनपीएस एक वालंटरी कांट्रिब्यूशन स्कीम है जिसमें Tier 1 में 500 रुपये और Tier 2 खाते में में न्यूनतम 1 हजार रुपये का मिनिमम कांट्रिब्यूशन किया जा सकता है. कोई भी इंडिविजुअल अपने एंप्लायर के जरिए या स्वतंत्र रूप से एनपीएस से जुड़ सकता है. इसमें पैसे को निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक इक्विटी, कॉरपोरेट डेट और गवर्नमेंट बांड्स में निवेश के लिए विकल्प का चयन कर सकते हैं.

फाइनेंस बिल 2021 में प्रस्तावित किया गया है कि प्रोविडेंट फंड में एंप्लाई का कांट्रिब्यूशन अगर 2.5 लाख रुपये से अधिक होता है तो उसे रिटर्न पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है. इसका प्रभाव ऐसे लोगों पर पड़ेगा जिनकी आय अधिक है और अधिक बेसिक सैलरी के आधार पर कांट्रिब्यूशन करते हैं या वालंटरी कांट्रिब्यूशन अधिक करते हैं. हालांकि आम लोगों पर इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा और ऐसे में ईपीएफ अभी भी आकर्षक विकल्प बना हुआ है.

पीएफ के तहत मिलने वाला रिटर्न सरकार तय करती है. केंद्र सरकार हर साल पीएफ के ब्याज दर का एलान करती है. इसके विपरीत एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न आपके चुने गए विकल्पों के एनएवी पर निर्भर करती है जो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है. इस प्रकार पीएफ में निवेश लगभग सुरक्षित रहता है और निश्चित रिटर्न मिलता है जबकि एनपीएस में रिस्क अधिक है और रिटर्न भी अधिक मिलता है. इस प्रकार आम लोगों के लिए दोनों विकल्पों के अपने टैक्स एडवांटेज हैं और बेहतर रिटर्न हैं.

(Article: Aarti Raote, Partner, Deloitte India with Anandan N, Manager, and Vrrithi Aggarwal, Assistant Manager, Deloitte Haskins & Sells LLP)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.